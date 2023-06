İtalyan işi

Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 13:00

2015 yılında İtalya’ya ilk kez seyahat ettiğimde dönüş yolunda aklımda tek bir şey vardı; Hemingway kesinlikle ağzının tadını biliyordu ve roman yazmak için İtalya’ya taşınmakta hiç de haksız değildi...

Bir kentin sokaklarında kısa bir zaman geçirdikten sonra şunun ayrımını rahatlıkla yapabilirsiniz: “Kentliler yemek için mi yaşıyor yoksa yaşamak için mi yiyor?” İtalyanlar kesinlikle yemek için yaşıyor! Kahkaha atmayı, dans etmeyi ve zeytinyağı ile sarımsağın bir arada olduğu her şeyi seviyorlar. Bunun doğrudan İtalyan mutfağıyla bir ilişkisi olduğu ise kesin çünkü mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, ruh hali üzerinde etkili olduğu kadar iştah mekanizmasında da büyük rol oynuyor. Mutfağında makarna, pizza, risotto, şarküteri ürünleri ve deniz mahsullerinin başrolde yer aldığı bir ülkede ise her an mutlu yüzler görmeye şaşırmamak gerek.

Haftanın en az bir günü pizza ya da makarna tüketen biz Türkler için de doğal olarak İtalyan mutfağı gözde

10 MADDEDE İTALYAN MUTFAĞI

Şef Anthony Bourdain’in de dediği gibi “Bedeniniz bir tapınak değil, bir eğlence parkı. Tadını çıkarın...” Ve bu işi hakkıyla yapın. Sahnenin yıldızları makarna ve pizzadan biraz daha fazlası içinse İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerine ve sofra alışkanlıklarına yakından bakalım:

- Öncelikle İtalya’da yemekler açlık gidermek için değil aile ve dostlarla zaman geçirmek içindir. Bu yüzden yemekler uzun sürer...

- Yöresel isimler de alan 100’den fazla makarna çeşidi bulunmaktadır. Makarnalar genellikle İtalyanca’da “ısırmak için sert” anlamına gelen “al dente” olarak pişirilir ve kuru ya da taze olarak iki şekilde üretilir.

- İtalyan sofralarının bu kadar sade ama bir o kadar da lezzetli olmasının sırrı kesinlikle iyi malzemedir. Yapılan yemeklerde hazır ve dondurulmuş gıdalar asla kullanılmaz. Taze ürünler kullanmak ise lezzetin en büyük sırrı.

- Gerçek İtalyan pizzası sanılanın aksine incecik bir hamura sahiptir... İtalyanları Dünya çapında meşhurlaştıran pizzalarının en klasiği kentten adını alan Napoli Pizza ve Margarita’dır.

- İtalya’da yemek için hem bütçenize hem de ağzınızın tadına uygun farklı mekânlar bulabilirsiniz. “Ristorante”ler, pizzalar hariç tüm yemekleri bulabileceğiniz biraz da pahalı yerlerdir. “Trattoria”lar, aileler tarafından işletilen tüm gıdaların servis edildiği daha uygun bütçeli küçük işletmelerdir. “Pizzeria”ar ise pizzaların her çeşidini ve odun ateşinde pişenlerini bulabileceğiniz yerlerdir.

- İtalya’da 400’den fazla peynir çeşidi bulunmaktadır, pek çok yemek ve tatlıda rol alan peynirler ülkenin yöresine göre isim, şekil ve renk alır. Özellikle Kuzey İtalya, gastronomi dünyasına kazandırdığı peynirlerle ünlüdür. Gorgonzola, grana padano... En ünlü İtalyan peynirleri arasındaysa asiago, parmiggiano regiano, burrata, ricotta, fontina, pecorino romano, provolone, fontal peynirleri yer almakta.

- İtalya’da sulu ve kuru olmak üzere iki tür çorba yapılır ve çorbalar hep kızarmış ekmek parçaları ile servis edilir.

- Üç tarafı denizlerle çevrili bir Avrupa ülkesi olan İtalya balık konusunda da çok zengin bir Akdeniz mutfağı. Özellikle Venedik’e yolunuz düşerse mönüdeki balıklara mutlaka şans verin. Venedik’in en ünlü lezzetleri arasında yer alan yemeklerden biri “Sarde İn Sor”. En basit şekilde belirtmem gerekirse Venedik usulü marine edilmiş bir Sardalya çeşididir. Üzerine ek olarak fıstık, kuru üzüm ve soğan eklenerek harika bir karışım elde edilir.

- Bölgelere hatta kentlere göre değişiklik gösteren İtalyan mutfağı kuzeyde balık, patates, mısır ve peynir çeşitleriyle şekillenirken güneye inildikçe zeytin, enginar, patlıcan, kapari, sardalya, ançüez gibi sebze ağırlıklı yöresel tatlarla zenginleşir. Ülkenin genelinde domates sos hem makarnaların hem de pizzaların vazgeçilmezidir.

- Tatlıyı sona sakladık! Yalnızca başkent Roma’nın değil birçok kentin dondurması kendine özgü ve çok güzeldir ancak özellikle Roma dondurması en bilinenidir. Roma gezisi sırasında birkaç Avro’ya yiyebileceğiniz taze dondurmaların sütü ve sayısız çeşidi dondurmalarını ünlü kılan şeylerden. Zeytinli dondurmaya şans verin...

İTALYA’YA IŞINLANDIK!

İstanbul İtalyan mutfağı tatmak isteyenler için gerçek bir vaha! Kentte denemeniz gereken adresleri sizin için bir araya getirdik!

*La Scarpetta - Etiler

*Scalini İstanbul / Six Senses Kocataş Mansions - Sarıyer

*La Fontana - Beyoğlu

*Antica Locanta - Arnavutköy

*Cecconi’s - Beyoğlu

*Cortiletto Pizzeria - Nişantaşı

*Emporio Ristorante - Caddebostan

*Il Cortile Ristorante Pizzeria - Galata

*Da Mario Ristorante & Pizzeria - Etiler

*Miss Pizza - Şişhane

*Torcello Ristorante Pizzeria - Akatlar