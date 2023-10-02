Kültür Rotası

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:32

Güncelleme: 02.10.2023 - 09:34

SALVANT İLE CAZ RÜZGARI

Billie Holliday, Ella Fitzgerald gibi dünyaca ünlü caz müziği kadınlarının izinden giden ve “For One To Love” albümü ile Grammy Ödülleri’nde “En İyi Caz Vokal Albümü Ödülü”nü alan Cécile McLorin Salvant, 7 Kasım’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicisiyle buluşuyor. Biletler İş Sanat’ın internet sitesinde.

AŞIK SHAKESPEARE

7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) Türkiye'de ilk defa tiyatro sahnesine uyarlandı. Uraz Kaygılaroğlu’nun William Shakespeare’e, Nezaket Erden’in Viola karakterine hayat verdiği oyun 17 ve 18 Ekim’de Zorlu PSM’de.



CHRIS DE BURGH İSTANBUL’DA

70'lerden günümüze “The Lady in Red”, “Don’t Pay the Ferryman”, “Missing You” ve “The Traveller” gibi şarkılara imza atan Chris de Burgh İstanbullu hayranlarına seslenecek. Son 50 yılın en önemli müzisyenlerinden birisi olarak gösterilen de Burgh, 26 Ekim Perşembe Vigor Sanat organizasyonuyla Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum'da sahnede olacak. Konser biletleri Biletix’te.

MAXIMUM GENÇLİK FESTIVALİ BAŞLIYOR

Gençleri kültür ve sanat buluşturmak üzere Türkiye İş Bankası ve BKM işbirliğiyle düzenlenen Maximum Gençlik Festivali başlıyor. Athena, Adamlar, Mert Demir, Alaturca Club ve Sufle’nin sahne alacağı etkinlik 6 Ekim’de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi, 21 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 22 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu ve 28 Ekim’de İstanbul Maximum Uniq Açıkhava’da olacak. Ayrıntılı bilgi Biletix’te.

KARSU

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı, şarkıcı Karsu, İzmir Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde müzikseverlere buluşmaya hazırlanıyor. Biletler Biletix’te.