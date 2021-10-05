Önce oyun, sonra ödev: 'Bıkmadan, zorlanmadan yapsın'

05 Ekim 2021 Salı, 17:12

Ödev, öğrenmenin kalıcı olması, öz disiplinin gelişmesi ve sorumluluk almayı öğrenme gibi açılardan çok önemli. Ama anne-babanın yanlış tutumları, verilen ödevlerin çok zaman alması ve zor olması, çocuğun ödevden korkmasına yol açıyor.

Sürekli ders çalışmaya ya da ödevlerini yapmaya zorlanan çocuklar, çoğu zaman ödevden kaçmak için mazeret üretmeye başlıyor. “MentalUP” eğitim sitesinde yer alan bir çalışmada, anne-baba ve öğretmenler için çocukların ödev yaparken keyif duymalarını sağlamaya yönelik bazı öneriler var.

Zor ödevler vermeyin: Öğretmenler, çocukların okuldan sonra neredeyse tüm zamanını alacak zor ödevler vermemeli. Ödev, kısa sürede tamamlanabilse bile aşırı derecede zor olmamalı. Çocuklar çok zamanlarını alan ve onları çok zorlayan görevler nedeniyle psikolojik olarak yorulabilir ve kendilerini gergin hissedebilirler.

Mükemmeliyetçi olmayın: Çocuğunuzun tamamladığı ödev çok iyi olmayabilir ama sonuçta o ödev bitti! “Ödevin iyi olmamış bir daha yap” dediğinizde, çocuğunuz tüm çabalarının boşa gittiğini düşünerek mutsuz olur. Eğer bu durum yinelenirse çocuk bu sefer “Ödevimi zaten sevmeyecekler niye boşuna uğraşayım” diye düşünür ve başarısızlığı peşinen kabul eder. Bu nedenle, eğer ödevdeki hataları fark ederseniz, çocuğunuzun bunları düzeltmesine yardımcı olun ancak ödevin tamamını tekrar yapmasını asla istemeyin.

Eve gelir gelmez zorlamayın: Okuldan eve gelen çocuğun, bir yetişkin gibi dinlenmeye ihtiyacı vardır. “Şimdi ödevini yap!” demeyin, onlara dinlenmeleri ve oynamaları için biraz zaman tanıyın. Unutmayın oyunlar çocukların zekâsını geliştirmek için en etkili araçlardır. Oyun oynamayı zaman kaybı olarak görmeyin.

Zamanı belirleyin: Çocuğunuza organize olmayı ve planlamayı öğretin. Ödevini ne zaman yapmak istediğini sorun. Bir anlaşmaya varırsanız, ödevleri tekrar tekrar hatırlatmak zorunda kalmazsınız. Her gün aynı saatte ödev yapmak ve ders çalışmak önemlidir ve bu plan sürekli değiştirilmemelidir. Bu sayede çocuğunuz görev ve sorumlulukları ertelemeyi alışkanlık haline getirmeden tamamlamayı öğrenir. Aksi takdirde çocuğunuz ödevlerini uyku saatine kadar ertelemeye başlayabilir

Ödev kontrolü yapın: Çocuğunuz ödevini bitirdiğinde onu takdir edeceğinizi de ödev yapılmadıysa nedenini açıklaması gerektiğini de bilmelidir. Öğretmenler mutlaka verdikleri ödevlerin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeliler.

Takdir edin: Çocuklarının yeterince çalışmadığını düşünen anne-babaların çoğu, takdirin önemini hafife alıyor. Anne-babalar da öğretmenler de çocuğun ödevini takdir etmeyi ihmal etmemeli.

Gerekirse yardım edin: Anne-babaların ödeve yardım konusunu çok ciddiye almaları şart. Abartırsanız çocuk yardım almayı alışkanlık haline getirir ve her zorlandığında size gelir. Çünkü anne ya da baba, ödevini tamamlamasına yardımcı olmak için her zaman orada olacaktır. Bu durum tekrar ettikçe çocuk tembelleşecek ve sorumluluk duygusundan uzaklaşacaktır. Yapabileceğiniz en iyi şey, onları araştırma yapmaya teşvik etmek ve hangi kaynakların yararlı olabileceğini göstermektir.

YAŞA GÖRE İDEAL ÖDEV SÜRESİ

1. ve 2. sınıflar: 20 dakika

3. ve 4. sınıflar: 30-40 dakika

5. ve 6. sınıflar: 45-60 dakika

7. ve 9. sınıflar: 60-90 dakika

10. ve üst sınıflar: 90-120 dakika