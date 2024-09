‘Silahlar sustu, yıldızlar hizalandı’, Oasis geri döndü!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 12:00

Oasis, ilk albümlerini (Definitely Maybe) yayımlayalı 30 yıl, Paris’teki bir konser öncesi Liam Gallagher’ın ağabeyi Noel’e bir meyve parçası fırlattığı için dağılalı 15 yıl, tekrar bir araya geldiklerini ve yeni bir turneye çıkacaklarını açıklayalı ise iki hafta kadar oldu.

Yıllar içinde niye tartıştıkları böyle efsanelere konu oldu, hayranları barışsınlar diye çabaladı ama Gallagher kardeşler bir türlü bir araya gelmedi. İlk albümlerinin 30. yılının kutlandığı sıralarda barışma söylentileri çıktı, Noel ve Liam sosyal medya hesaplarından “Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı” diye başlayan duyuruyla bu haberleri doğruladı...

1990’ların bu ikonik İngiliz grubu, verdikleri haberle o yılları yaşamış ve artık orta yaşlarında olan hayranlarını sevince boğdu desek yalan söylemiş olmayız. Birleşme açıklamalarının ardından internette yaşanan coşkuya ya da düşen haberlere denk gelmiş olabilirsiniz. Efsanevi grup elbette sadece orta yaşlı hayranlarını değil, kendilerini canlı bir şekilde dinleme fırsatı elde edememiş yeni nesilleri de mutlu etti.

Peki, neden bu coşku, neden bu sevinç? Kim bu ağzı bozuk, sorunlu iki kardeş?

İŞÇİ SINIFINA MÜZİK

İşçi sınıfı bir ailenin çocuğu Noel ve Liam Gallagher. Aralarında beş yaş fark var. Çoğunlukla iyi geçinemediklerini de hiçbir zaman saklama gereği duymadılar. Asi hareketleri, özgüvenli tavırları en başından beri hem medyanın hem de hayranlarının ilgisini çekti. Bu, elde ettikleri başarılar ve rekorlarla da değişime uğramadı.

Noel Gallagher grubun her zaman işçi sınıfına hitap ettiğini ve şarkıların stadyumlar için yazıldığını söyler. Oasis şarkıları stadyumlarda, konserlerde geniş insan kitlelerinin bir arada olmasının getirdiği coşkuyu çok iyi yansıtır. Özellikle internette grubun canlı konser kayıtlarına baktığınızda bunu görürsünüz...

TÜM ZAMANLARIN EN HIZLISI

Grubun ilk ortaya çıkışına dönersek 1993 yılında, Glasgow’da bir konsere izinsiz dahil olduktan sonra Alan McGee isimli bir plak şirketi yöneticisi tarafından keşfedildiler. 1994 yazının son demlerinde ise ilk şarkıları “Supersonic” yayımlandı. Ancak ilk teklilerinden dört ay sonra çıkardıkları “Definitely Maybe”nin Birleşik Krallık’ta tüm zamanların en hızlı satan çıkış albümü olması, Liam ve Noel’i o rock yıldızı olma hayallerine götüren ilk adımları atmalarını sağladı. Albümde yer alan “Live Forever”, “Supersonic” ve “Cigarettes & Alcohol” gibi şarkılar büyük hitler oldu.

Oasis, Britanya’da gitar müziği yükselirken ortaya çıktı. The Beatles’ın kendilerine en çok esin veren grup olması da bu yüzden sürpriz değil. Aynı tarihlerde, yani 90’ların ortalarında ABD’de “grunge” müzik fırtınası esiyordu, bir anlamda buna alternatif oluşturan Brit Pop’a ilgi de bu yüzden gitgide yükseliyordu. Oasis’le aynı zamanlarda İngiltere’de Blur, Pulp, Suede gibi grupların çıkması da rastlantı değil. Asi demiştik, Noel ve Liam hiçbir zaman kendilerini bir akıma eklemlenmiş görünmeyi kabul etmediler, hedefleri en büyük olmaktı.

MARŞ OLAN ŞARKILAR

İlk albümlerinden sonra gelen başarının tesadüf olmadığı da ikinci albümleri “(What's The Story) Morning Glory?” (1995) albümüyle ortaya çıktı. “Wonderwall”, “Don't Look Back in Anger” ve “Champagne Supernova” gibi klasik haline gelen şarkılar bu albümde yer aldı. İlk iki albümleriyle milyonlarca insanın zihninde kök salmaya başlayan grup, 1996’da İngiltere’nin Stevenage kasabasındaki Knebworth Park’ta iki gece üst üste ikinci albümlerinin turnesinde sahneye çıktı. İki günde de 125 bin kişiye seslenen grubun bu konserleri hâlâ gelmiş geçmiş en yüksek katılımlı konserler listelerinde yer alır. Bu konserler 2 milyon 600 bin bilet talebi olmasıyla da bir rekora sahip.

Üçüncü albümleri “Be Here Now” 1997 yılında çıkarken yine büyük bir ticari başarı sağladı. İlk haftasında 700 bin kopya satarak rekor kırdı. Ancak ilk iki albüm kadar olumlu eleştiri almadı. “Standing on the Shoulder of Giants” (2000), “Heathen Chemistry” (2002), “Don't Believe the Truth (2005)”, “Dig Out Your Soul (2008)” albümleri kariyerlerindeki diğer albümler. 2000’ler ile grup, belki de yeni çağın etkisiyle midir bilinmez, gitgide popülaritesini yitirdi. Ancak 90’lardaki başarılarıyla zihinlerde köklerini çok derine salmışlardı. O yer hiç sarsılmadı.

2024 itibarıyla Oasis, dünya çapında 75 milyon satan, bir neslin en büyük İngiliz grubu ve Brit Pop’un öncüsü olarak anılıyor.

‘TV’DE YAYIMLANMAYACAK’

“Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı. Büyük bekleyiş sona erdi. Gelin görün. TV'de yayımlanmayacak.” Oasis yeniden bir araya geleceğini bu sözlerle duyurdu. Uzun süre kavgalı olan iki kardeş, sosyal medya hesaplarından iki ayrı gönderi paylaştılar. Bir de klip yer alan bu gönderilerde “İşte bu, oluyor” sözleriyle birlikte ikilinin eski klip ve konserlerinden performanslarının olduğu bir video yer aldı. Konser programı şöyle: 4-5 Temmuz: Cardiff. 11-12-19 ve 20 Temmuz: Manchester. 25-26 Temmuz ve 2-3 Ağustos: Londra. 8-9 Ağustos: Edinburgh. 16-17 Ağustos: Dublin. Grubun daha sonra bir dünya turnesine çıkması da bekleniyor.