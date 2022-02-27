Yeter ki onlar yaşasın

27 Şubat 2022 Pazar, 16:50

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasını engelleyen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulama yetersizliği günlerce eleştirilmişti. Bazı belediyelerin, rehabilitasyon adı altında küpeli ve kimseye zararı olmayan hayvanları barınaklara topladığı haberi, kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratıp tepki çekerken, CHP’li belediyeler ise hayvanların yaşam hakkına kulak vererek, modern hayvan barınakları ile hayvan dostlarımıza barınma, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon imkanını sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bakıma muhtaç ve evsiz hayvanlar için kalıcı yuvalar buluyor. 67 dönüm araziye kurulu bakım evi, daha fazla can dostumuzun aynı anda bakımevinde kalabilmesine olanak sağlıyor. 750 kafesin yanında bin 860 köpeğin serbeste dolaşmasına imkan sağlaması, hayvanların bakımları yapılırken özgür yaşamı da gözetiyor. Yaralı ve hasta dostlarımızın kısırlaştırılması ve kuduz aşısı gibi tedavilerin hızlı bir şekilde yapılması için düzenli veteriner hekim bulunduruluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hayvan haklarının korunması yönünde, olumsuzluklara karşı caydırıcı politikaların uygulanması konusunda çabasıyla gündeme geliyor. Sahipsiz hayvanları, teknolojik imkanlar seferber edilerek iyileştiriliyor, aşıları yapılıyor ve modern barınaklarda yaşama tutunma imkanı sağlanıyor. 153 numaralı Beyaz Masa’yı arayarak belediyenin 7/24 hizmet veren nöbetçi veteriner ekibi ile yaralı ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının tedavisini ücretsiz yaptırabilirsiniz.

Aydın Belediyesi, sokak hayvanlarının bakımı, üremelerinin kontrol altına alınması, sokakta kalan hayvanların beslenmesi ve sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi sürecinde Didim, Nazilli, Kuşadası, Efeler, Söke ve Merkez olmak üzere barınaklarda yuva sağlanıyor. Bir yılda 926 sokak hayvanına ev sahipliği yapan bakımevi, aşıları yapılmış sağlıklı 813 can dostunu sahiplendirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi 117 dönüm arazi üzerine, sokak hayvanları için doğal yaşama uygun bakım evleri projesini gerçekleştirdi. Arazide yer alan modern hayvan barınağı toplam 5 ameliyathane barındırıyor. Ayrıca toplam 8 adet doğal yaşam alanı hayvanların özgürce yaşamasına olanak sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında toplam 37 bin 349 metrekarelik alanda hayvan dostlarımız için bir hayvan bakımevi açtı. Hizmetlerin arasında hayvanların ücretsiz kısırlaştırılması, 160 hayvana hizmet verecek kapasitede bir besleme odası, 5 ayrı doğal yaşam alanı ve bir kedi parkı yer alıyor. Maliyeti yaklaşık 4 milyon TL’yi bulan merkezde 11 uzman hekim görev yapıyor. Tesisi yılda 4 bin 600 kişi ziyaret ederken şu ana kadar 2 bin 390 hayvan sahiplendirildi. Türkiye için örnek teşkil edecek tesiste, bugüne kadar kısırlaştırılan hayvan sayısı 15 bine ulaştı, tedavi edilen hayvan sayısı ise 25 bini geçti.