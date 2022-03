Yıldızların ve Tartışmaların Gecesi

27 Mart 2022 Pazar, 11:41

Pandeminin yaraladığı sinema nihayet iyileşmeye başladı. Sönük geçen iki ödül sezonunun ardından çok daha güçlü filmlerin yarıştığı bir Oscar töreni bizi bekliyor. Dune, The Power of the Dog, Drive My Car gibi seyircisine sinema ziyafeti yaşatan filmlerin favori gösterildiği gecede elbette -yine- Akademi’nin görmezden geldiği filmler de var. The Last Duel ve The Green Knight’ın tek bir adaylık dahi alamadığı bir yılda, Belfast ve CODA gibi ödül matematiğine hâkim eserler “en iyiler” arasına girmeyi başardı.

Kişisel olarak Oscar sezonunun en sevdiğim eserleri Dune, Drive My Car ve The Worst Person In The World olsa da tahminim, Dune’un teknik dallarda ödüllendirileceği ve CODA bir sürpriz yapmazsa gecenin yıldızının The Power of the Dog olacağı yönünde. İşte tahminlerim...

En İyi Film

Alacak: The Power of the Dog

Almalı: Dune

En İyi Film dalında, bu yıl 10 filmin yarıştığı Akademi Ödülleri’nde yine başyapıt olarak nitelendirilebilecek filmlerle, neden listede olduğunu anlamadığımız eserler bir arada... Belfast, CODA, King Richard gibi yapımların, şans eseri girdiği listede senenin başından bu yana kişisel favorim Dune. Ancak En İyi Yönetmen dalında Denis Villeneuve’ün aday gösterilmemesi Dune’un şansını azaltıyor. Yeni bir ‘Parasite’ olacağına ihtimal vermediğim, Drive My Car’ın da yarıştan çekilmesiyle, gecenin muhtemel galibinin ödül rüzgarını arkasına alan The Power of the Dog olacağına inanıyorum.

En İyi Yönetmen

Alacak: Jane Campion

Almalı: Jane Campion

Akademi ödüllerinin bu yıl, en tartışmalı -bana göre fiyasko- kararı bu dalda geldi. Teknik dallarda ve En İyi Film kategorisinde 10 adaylık kazanan bir filmin yönetmeninin bu listeye girememesinin sinemaya ait bir karar olmadığı aşikâr. Kenneth Branagh’ın Belfast ile aday olduğu yerde Denis Villeneuve yer almadığı için The Power of the Dog’u yöneten Jane Campion ödüle uzanacaktır.

En İyi Erkek Oyuncu

Alacak: Will Smith

Almalı: Denzel Washington

The Tragedy of Macbeth’te akıl dışı bir performans sergileyerek hafızalarımıza kazınan Denzel Washington, bana göre heykelciği hak eden isim. Ancak Oscar matematiğine daha uygun görünen King Richard’ın yıldızı Will Smith’in ödülü kazanması olası...

En İyi Kadın Oyuncu

Alacak: Jessica Chastain

Almalı: Kristen Stewart / Olivia Colman

Bu yıl, Kristen Stewart ile Olivia Colman arasında tercih yapmak zor. Ancak Jessica Chastain’in The Eyes of Tammy Faye’deki sıra dışı rolünün göz ardı edilemeyeceğini düşünerek ödülü onun alacağına inanıyorum.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Alacak: Troy Kotsur

Almalı: Kodi Smit-McPhee

Bu dalda ödülü hak eden isim Kodi Smit-McPhee. Ancak CODA’da canlandırdığı baba rolüyle sevilen Troy Kotsur’un şansını daha yüksek görüyorum.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Alacak: Ariana DeBose

Almalı: Kirsten Dunst

Yardımcı Kadın’da bu yıl Kirsten Dunst’ın görmezden gelinmesine son verilmesini umuyorum. Fakat galip, büyük ihtimalle West Side Story’den Ariana DeBose olacak.

En İyi Yabancı Dilde Film

Alacak: Drive My Car

Almalı: Drive My Car

Oscar’ın en merak edilen dallarından birinde mutlak favori Drive My Car ki bana göre, hak eden de o... En İyi Film’de şansı zayıf olduğu için bu dalda ödüllendirilecektir.

En İyi Özgün Senaryo

Alacak: The Worst Person in the World

Almalı: The Worst Person in the World

Yılın en iyi filmlerinden biri olan Joachim Trier imzalı The Worst Person in the World’ün Yabancı Dilde Film adaylarında şansı olmadığı için Özgün Senaryo’da ödüle uzanacağını düşünüyorum.

En İyi Uyarlama Senaryo

Alacak: Dune

Almalı: Dune

Dune’un ödüllendirilmesi gereken en önemli dallardan biri... Teknik dallarda da şansı yüksek olan filmin, uyarlama dalında açık ara favori olduğuna inanıyorum.

En İyi Animasyon

Alacak: Encanto

Almalı: Flee

Bu dalın kanaatimce galibi Flee olmalı ama Disney yapımı Encanto’nun şansı daha yüksek...

En İyi Belgesel

Alacak: Flee

Almalı: Flee

Flee, Animasyon dalında kaybettiği şansını Belgeselde kazanabilir.

KIRMIZI HALI BU YIL DAHA IŞILTILI

Modacı Ceylan Atınç’la, yaklaşan Oscar töreninden önce kırmızı halıda göreceğimiz tasarımları ve bu yılın stillerini konuştuk.

Bu yıl Oscar töreninde sizce hangi tasarımlar revaçta olacak?

Pandemi nedeniyle çok sıkıcı iki ödül sezonu geçirdik. Bu sezon daha fazla katılımcı ve daha renkli stiller bekliyoruz. Bence ön plana çıkacak üç tema olacak: renkler, volüm ve ışıltı. İki senedir pandemi sebebiyle az sayıda katılımcı, kısıtlı zamanlama veya online katılım gibi sebeplerle çok sıkıcı kıyafetler görmüştük. Bu yıl kırmızı halının biraz daha canlanacağını düşünüyorum. Savaş sebebiyle bazı göndermeler, politik içerikli stiller de ortaya çıkabilir.

Tasarımlarda hangi renklerin öne çıkacağını öngörüyorsunuz?

Bu yazın öne çıkan renkleri kırmızı halıda da belirleyici olabilir. Yazın mor, lila, yeşil ve sarı tonlarını çok göreceğiz. Valentino’nun bütün defilesine pembeye adaması gibi ya da Versace’nin hem ışıltılı kumaşları hem de neon renkleri bir arada kullanması gibi ipuçlarımız var.

Biraz da geriye gidelim. Sizce Oscar tarihinin en şık ve en rüküş ünlüleri kimlerdi?

Oscar’larda her zaman beğendiğim isimlerin başında Cate Blanchett geliyor. Natalie Portman ve Nicole Kidman da güzel ve farklı seçimler yapar. Zendaya bence son dönemde tarzı ile en ön plana çıkan aktris. Gwenyth Paltrow’un beyaz Tom Ford elbisesi Oscar tarihinde en beğendiğim elbisedir, hatta giymek isteyeceğim tek elbise diyebilirim. Rüküşlük konusu ise aslında çok tartışılır: Örneğin, Google’da en kötüler diye aratsanız hep önümüze çıkan Celine Dion’un ters giyilmiş John Galliano takımı şimdi müthiş güncel bir tarz. O yüzden kırmızı halıda çılgın stillerle demode stilleri doğru ayırt etmek lazım, bazıları modaya yön veren tasarımlar olabiliyor.

OSCAR’A ADAY OLAMAMIŞ 10 BAŞYAPIT

Akademi ödüllerini her yıl, görmezden geldiği veya yeterince hakkını teslim etmediği filmler sebebiyle eleştiriyoruz. Ekseriyetle haklı olsak da özellikle korku gibi Akademi’nin ve hatta sinema seyircisinin bile hala tam anlamıyla ısınamadığı türlerde göz ardı edilen ya da sadece dönemin konjonktürüne uymadığı için adından söz edilmeyen klasiklerle dolu sinema tarihi... Bu filmlerin pek çoğu o dönemde zaten aday gösterilmesi “makul” olmayan eserlerdi ama gelin görün ki tarih, onları başyapıt ilan ederek ödüllendirmeyi bildi.

Modern Times, Charlie Chaplin, 1936

M, Joseph Losey, 1951

The Searchers, John Ford, 1956

Paths of Glory, Stanley Kubrick, 1957

Pickpocket, Robert Bresson, 1959

The Good, the Bad and the Ugly, Sergio Leone, 1966

The Shining, Stanley Kubrick, 1980

Reservoir Dogs, Quentin Tarantino, 1992

The Big Lebowski, Coen Kardeşler, 1998

In the Mood for Love, Wong Kar-Wai, 2000