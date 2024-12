Lacivert-kırmızı tatlı bir meltem esti o gün…

Yayınlanma: 29.12.2024 - 15:03

Güncelleme: 29.12.2024 - 15:03

Geride kalmakta olan yılın 26 Aralık günü İzmir’de güneşli ve güzel bir günde lacivert-kırmızı tatlı bir meltem esti. Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin Cumhuriyet ile yaşıt asırlık spor kulüplerinden Altınordu’nun 101’nci kuruluş yılı kutlandı. Yıldönümünde sabah önce her yıl olduğu gibi genç sporcular, hocaları ve yöneticiler Cumhuriyet Meydanı’nda, Gazi Heykeli önünde toplandılar. Ata’ya saygı duruşunda bulunup çelenk sundular.

ÇOK RENKLİ, NEŞELİ VE ORGANİK BİR TÖREN

Aynı gün ise öğlen Ekonomi Üniversitesi’nde davetli olduğum Altınordu FK U 17 Takımı’nda forma giyen 22 futbolcunun profesyonelliğe geçiş imza ve yemin töreni gerçekleştirildi. Tek tek kürsüye çağrılan 22 genç futbolcu, hatıra futbol topunu imzaladıktan sonra diplomalarını aldı. Akabinde tüm futbolcular, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın okumuş olduğu yemin metnini hep birlikte yineledi.

Altınordu FK İletişim Direktörü Can Erbesler, törende futbolcuları önce kalecilerden başlayıp ileri uç oyuncularına ve nihayet kaptana kadar sahneye çağırdı. Genç futbolcular sahneye çıkarken Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın elini öptükten sonra kısa konuşmalar yaptılar. Her birine konuşması sonrasında takımın ablası Funda formalarını verdi. Bu sırada Erbesler futbolcunun ailesini de sahneye davet ediyordu. Formasını alan her futbolcunun ailesiyle hatıra fotoğrafı çekildi. En sonunda da başkan ve futbolcular toplu yemin sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çok organik bir törendi. Salona Altınordu efsanelerinden milli kaleci Mustafa Güngören ile girdik. Yerimize oturduktan sonra eski başkanlardan ve aynı zamanda amigoluk da yapan İlyas Gönen “Bir Baba Hindi” ve “Altın-Ordu” tezahüratını yaptırdı salona. Tıklım tıklım dolu salonda U17 oyuncuları ile yönetici ve hocaları, aileleri, Altınordu’nun efsane futbolcularından hayatta olanlar, camianın eskileri yanında Gençlik ve Spor İl Müdürü ve TFF Ege Bölge Müdürü gibi simalar da vardı. Altınordu FK yanında Altınordu SK Başkanı Halim Bezircilioğlu ve YK Üyeleri ile Altınordu Kadın Voleybol Takımı da törendeydi.

Başkan Özkan, irticalen ve son derece samimi, yer yer talk-şov’a kaçan renkli bir açış konuşması yaptı. Örnekler vererek “gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla” dedi genç futbolculara ve özellikle velilerine. Başkanın derdi her yıl bu gençlerden ikisini üçünü Avrupa kulüplerine göndermek Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi… Ailelerin derdi ise yıllardır altyapıda çalışan çocuklarının bir an önce para kazanmaya başlaması. Başlasın da Türkiye’de de olursa olsun! Başkan haklı olarak sabır tavsiye etti.

Başkanın konuşmasından sonra Altınordu FK U 17’nin maçlarını, antrenmanlarını, tesisleri videodan izledik. O tesisleri bizzat Başkan Özkan gezdirmişti bana Altınordu Müzesi’nin açıldığı gün. Üzüldüğüm şey, ekonomik koşullar nedeniyle ALFA’nın altyapıya dönüşmesi ve küçülmeye gidilmesi geçen yıllarda. Kamunun hiçbir desteği olmadan Özkan daha ne yapsın?

“ÖNÜNÜZDE 20 YIL VAR”

Başkan Özkan’ın konuşmasından not ettiğim bazı paragraflar şöyle:

“Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz. Uzun zamandır alt yapılarımızda forma giyen sporcularımız profesyonelliğe imza atıyorlar. Bu sezon bu gençlerimiz İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri’nde antrenman yapıyorlar. Onların gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Kendilerini de çok geliştirdiler. Bu gençlerin tamamı ‘Avrupa’da oynasın’ hedefi ile çalışıyoruz ama bunun mümkün olmadığının farkındayız. İstatistikler bunu söylüyor. Süper Lig’i yakalayacak oyuncular tabii ki var ama bu noktada iddialı olabilirim; bu 22 genç bu işten ekmek yiyecektir.

Diğer kulüpler tamamıyla sonuç odaklı; yenici olmak üzerine hareket ediyor. Bu sistem içinde mücadele ederlerken birçok kulüp kaybolup gidiyor. Bizler ise bu çarpık düzenin içinde var olma mücadelesi veriyoruz. Biz bu bataklığın içinde olmadan, kenarından kıyısından bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak için mücadele ediyoruz. İçlerinden çıkan doğal yeteneklerin profesyonel sporcu olmaları için çalışıyoruz. Onları profesyonel futbolcular olarak armağan etmeye çalışıyoruz. Altınordu’nun böyle bir sosyal sorumluluğu var.”

Özkan’ın genç futbolculara bir tavsiyesi de şuydu:

“Şu anda 17 yaşındasınız. Önümüzde 20 yılınız var. Bu 20 yılı çok iyi değerlendirirseniz 36 yaşında emekli olabilirsiniz. Hiçbir iş yapmadan hayatınızın geri kalan kısmını güvenceye alabilirsiniz.”

GENÇ FUTBOLCULARIN ETTİĞİ YEMİN

“Temel amacı ‘Bu toprakların çocuklarından, gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmek’ olan Altınordu’muzda profesyonelliğe adım attığım bugün; ‘iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu’ sloganımıza sıkı sıkıya sarılacağıma...

Sadece bir futbol kulübü olmanın ötesinde, ülkesine ve insanlığa örnek futbol sosyal girişimi olduğumuzu unutmadan, bana ve arkadaşlarıma çok emek vermekte olan, antrenör ve yönetici büyüklerimin sözlerini can kulağıyla dinleyeceğime... Cumhuriyet ile yaşıt olan Altınordu armasını, saha içinde ve dışında ‘daha iyi’ye taşımak için çok ve doğru çalışacağıma... ‘Vefalı bir insan’ olarak kırmızı-laciverti kalbimin bir köşesinde daima saklayacağıma… Profesyonel futbolun bir meslek olduğu bilinciyle mesleğime odaklanacağıma... Mevkiimin en iyilerinden olmak yolunda kendimi sürekli geliştireceğime... ‘Emeğe saygı’ konusunda en ufak bir yanlış içinde olmayacağıma... Yurdumu, milletimi ve bayrağımı, her şeyin önünde tutacağıma... Hiçbir şekilde ırkçılık ve ayrımcılık yapmayacağıma... Kurucumuz Süleyman Ferit Eczacıbaşı ve arkadaşlarıyla, 27 yıl aralıksız Altınordu formasını giyen Sait Altınordu’nun aziz hatırası önünde, şerefim üzerine ant içerim.”

U 17 LİGDE İKİNCİ SIRADA

Altınordu FK U 17 Takımı, ligde devre arasına liderin sadece 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Ligi lider bitirmesini bekliyorum. Bu gençlerin aralarından bazıları yaş gruplarında milli takım forması da giyiyor. Hatta bazıları da arada A Takım’da da oynuyor. Son olarak İspanya A Milli Takımı forması giyen Fas kökenli Lamin Yamal’ı, Türk Milli Takım Forması giyen Arda ve Kenan’ı izleyen ve mükemmel tesislerde çalışan Altınordu’lu gençlerin kendilerine dönüp “bizim neyimiz eksik?” diye sorması gerekiyor.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN GENÇLER

Evet çocuklar, sizin hiçbir şeyiniz eksik değil. Özgüven edinerek çalışın, kendinize iyi bakın, hedef koyun. Bu hedef en üstü olmalı. Aranızdan birisinin kürsüde dediği gibi Barselona olmalı örneğin. Real Madrid, Bayern Münih, MANU olmalı.. Olmazsa bir tık altı olsun, olmadı iki tık altı. En kötü Süper Lig ve Ümit Milli, A Milli. Son olarak aranızdan çıkan Burak İnce, Emircan Gürlük gibi. Onları Bornova’daki maçlarda Süper Lig’in eşiğinden dönülen sezonda ve ertesi sezonda izlemek büyük bir keyifti.

Yolunuz açık olsun gençler, inşallah sizleri önce Altınordu A Takımı’nda, sonra da Avrupa’nın önemli liglerinin takımlarında ve Süper Lig’de oynarken izleriz.