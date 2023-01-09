15 araç birbirine girdi 2 kişi öldü
ABD'de otoyolda 9'u tır 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü. Otoyol, kaza sebebiyle 8 saat trafiğe kapalı kaldı.
ABD'nin Iowa eyaletinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Iowa'da emniyet yetkilileri, buzlanmanın olduğu eyaletler arası otoyolda 9'u tır 15 aracın karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiğini söyledi.
Yetkililer, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Otoyolun, kazanın ardından en az 8 saat kapalı kaldığını kaydeden yetkililer, sürücüleri yol şartlarını dikkate almaları konusunda uyardı.
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