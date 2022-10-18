33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı, Macaristan'da tutuklandı
Kosova'da 23 yıl önce 33 kişiyi öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de tutuklandı.
Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde, 23 yıl önce 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan bir Sırbistan vatandaşının Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de tutuklandığı bildirildi.
Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, zanlının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin Kosova'daki Özel Temsilcisi tarafından çıkarılan uluslararası yakalama emri üzerine tutuklandığı belirtildi.
Tutuklama emrinin, sivil halka karşı işlenen savaş suçları nedeniyle geçen eylül ayında çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, şüpheli ve iki arkadaşının 1999 yılında Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde 33 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yer almak ve yardım etmekle suçlandığı bildirildi.
Macar mahkemesinin, şüphelinin iade sürecini incelediği belirtilen açıklamada, Başsavcılığın, Macaristan Adalet Bakanlığı aracılığıyla Kosovalı adli makamlarla irtibata geçeceği kaydedildi.
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