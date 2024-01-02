ABD basını yazdı: Takas anlaşması teklifini reddetti

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:47

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:47

İsrailli yetkililer ve bir kaynağa göre, Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabulucular aracılığıyla Pazar günü İsrail’e yeni bir takas anlaşması teklifinde bulundu.

Ancak, İsrailli yetkililerden biri, bu teklifin Gazze’deki çatışmalar devam ederken bile Hamas’ın artık yeni bir rehine anlaşması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre, İsrailli yetkiliye göre, teklif üç aşamalı bir süreci içeriyordu.

Her aşama, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara bir aydan fazla ara verilmesini öngörüyordu.

Yeni teklif, Hamas’ın elinde bulunan yaklaşık 40 rehinenin serbest bırakılması karşılığında, bazı Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını ve ilk aşamada İsrail’in güçlerini Gazze’den çekmeye başlamasını içeriyordu.

Yetkiliye göre teklif, anlaşmanın Gazze'de rehin tutulan askerlerin serbest bırakılmasını da içeren son aşamasının uygulanmasının ardından savaşı da sona erdirecekti.

İsrail savaş kabinesi, Hamas’ın yeni önerisini tartıştı ve dün Katarlı ve Mısırlı arabuluculara bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İsrailli yetkili Axios’a yaptığı açıklamada, “Pazar günü Hamas’tan aldığımız öneri gerçekçi değildi ve arabuluculardan daha kabul edilebilir bir öneri üretmeye çalışmalarını istedik. Üzerinde çalışıyorlar ve bakalım ne olacak” dedi.

Söz konusu yetkili, “Görüşmelerin ön aşamasındayız. Müzakereler artık tıkanmış değil ama henüz kayda değer bir ilerleme de kaydedilmiyor” diye ekledi.