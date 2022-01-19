ABD polisi, 8 yaşındaki siyah bir çocuğu katletti
ABD'de 8 yaşındaki siyah kız çocuğunu yanlışlıkla öldüren 3 polise, "kasıtsız adam öldürmek" başta olmak üzere, 12 ayrı suçtan yargılanmaları istemiyle dava açıldı.
ABD'nin Philadelphia kentindeki bir futbol sahası yakınlarında duydukları silah seslerine karşı ateş açarak siyah bir kız çocuğunun ölümüne sebep olan 3 polis hakkında dava açıldı.
Deleware İlçesi Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, yaptığı açıklamada, 27 Ağustos 2021'de 8 yaşındaki siyah Fanta Bility'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan 3 polis memurlarının "kasıtsız adam öldürme ve can güvenliği konusunda sorumsuz davranmakla" ilgili 12 ayrı suçtan yargılanmalarını istedi.
500 BİN DOLARLIK KEFALET
Stollsteimer, polis memurları Devon Smith, Sean Dolan ve Brian Devaney'e karşı açtığı dava hakkında, "Makul bir şüphenin ötesinde, Fanta Bility'yi öldüren ve üç kişiyi yaralayan kurşunların polis memurlarının silahından yapılan atışlar olduğu sonucuna vardık" dedi.
Bölge Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, tutuksuz yargılanmaları için sanıkların her birine teminatsız olarak 500 bin dolarlık kefalet belirlendiği bildirildi.
Philadelphia yakınlarındaki Sharon Hill'de, 27 Ağustos 2021'de bir futbol maçındaki kavga sonucu silah seslerini duyan polis ekibi, olay yerine gelerek kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
Liseli gençlerin kavgasını dağıtmak için ateş açan polis memurları Devon Smith, Sean Dolan ve Brian Devaney, maç seyreden kalabalık arasında bulunan 8 yaşındaki siyah kız çocuğu Fanta Bility'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.
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