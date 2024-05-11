ABD polisi siyahi askeri vurarak öldürdü

ABD’nin Florida eyaletinde polis, şiddet ihbarı üzerine gittiği bir apartmanda ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli siyahi bir askeri 6 el ateş ederek öldürdü. Ailesi askerin evde yalnız olduğunu ve polisin yanlış adrese gittiğini bildirirken, polis olayın meşru müdafaa olduğunu iddia ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 16:00
ABD polisi siyahi askeri vurarak öldürdü
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Florida eyaletine bağlı Okaloosa County'de 3 Mayıs’ta yaşanan olayda polis, “ev işi şiddet” ihbarı üzerine bir apartmana geldi.

Sputnik'in aktardığına göre, vücut kamerası görüntülerine göre polis, iki hafta önce kavga sesleri duyduğunu söyleyen bir kadının yönlendirmesiyle üst kata çıkıp 1401 numaralı dairenin zilini çaldı.

Kapıyı ABD Hava Kuvvetleri’nde görev yapan 23 yaşındaki siyahi Roger Fortson açtı.

Görüntülerde kıdemli havacının kapıyı açtığı sırada sağ elinde silah olduğu, polisin kapı açılır açılmaz Fortson’a 6 el ateş ettiği anlaşılıyor.

Aldığı kurşun darbeleriyle yere yığılan Fortson, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

 

"POLİS YANLIŞ ADRESE GİTTİ"

Fortson’ın ailesi, geçtiğimiz hafta yaşanan olayın ardından polisin yanlış eve gittiğini belirterek olayın aydınlatılmasını istedi. Fortson’ın annesi, şerifin ofisine şeffaf olma çağrısında bulunarak "Oğlum hakkındaki gerçeği söyleyin. Onun itibarını temizleyin” dedi.

Fortson ailesinin avukatı Ben Crump da yaptığı açıklamada, kıdemli havacının polis gelmeden önce evde tek başına olduğunu ve kız arkadaşıyla telefondan görüntülü görüşme yaptığını belirterek polisin yanlış eve gittiğini vurguladı.

Crump, "O bir vatanseverdi. ABD'li bir havacıydı, özel harekatçıydı. Bizim yaşam tarzımız için savaşıyordu. Herkes için savaşıyordu" dedi.

Crump ayrıca Fortson'ın kız arkadaşıyla yaptığı görüşmenin videosunu da paylaştı. Videoda, Fortson’ın yaralı halde yerde yattığı sırada polisin “Kıpırdama”, Fortson’ın ise "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyor.

"POLİS DOĞRU EVDEYDİ"

Okaloosa County Şerif Ofisi'nden Eric Aden ise yaptığı açıklamada polisin yanlış eve gittiği iddiasını reddetti. Aden, polisin Fortson'ın elinde silah olduğunu gördükten sonra “meşru müdafaa” amacıyla ateş ettiğini belirterek, “Polis doğru kapıyı çaldı. Kapı dürbününü kapatmadı veya başka bir şekilde Fortson'ın görüşünü engellemedi” dedi.

Polisin kapı açılmadan önce iki kez kendini tanıttığını söyleyen Aden, Fortson'un elinde silahla kapıyı açmadan önce polisin kapıda olduğunu bildiğine inandığını söyledi.

Aden adı açıklanmayan polisin idari izne çıkarıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Florida Başsavcılığı’nın da bağımsız bir inceleme yapacağını ifade etti.


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