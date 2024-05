ABD polisi siyahi askeri vurarak öldürdü

Florida eyaletine bağlı Okaloosa County'de 3 Mayıs’ta yaşanan olayda polis, “ev işi şiddet” ihbarı üzerine bir apartmana geldi.

Sputnik'in aktardığına göre, vücut kamerası görüntülerine göre polis, iki hafta önce kavga sesleri duyduğunu söyleyen bir kadının yönlendirmesiyle üst kata çıkıp 1401 numaralı dairenin zilini çaldı.

Kapıyı ABD Hava Kuvvetleri’nde görev yapan 23 yaşındaki siyahi Roger Fortson açtı.

Görüntülerde kıdemli havacının kapıyı açtığı sırada sağ elinde silah olduğu, polisin kapı açılır açılmaz Fortson’a 6 el ateş ettiği anlaşılıyor.

Aldığı kurşun darbeleriyle yere yığılan Fortson, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BREAKING: Okaloosa County Sheriff's Office releases bodycam footage of one of its officers shooting and killing U.S. Air Force Senior Airman Roger Fortson.



Police had responded to a "disturbance" call and knocked on the wrong door.



According to Fortson's girlfriend who was on a… pic.twitter.com/rUq0wiUthv