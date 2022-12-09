ABD Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna tartışması: Cumhuriyetçilerin önergesi reddedildi

09 Aralık 2022 Cuma, 11:39

Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlara ilişkin belgeleri Kongre'ye sunmasını talep eden tasarı, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan oylamada 26'ya karşı 22 oyla reddedildi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Gregory W. Meeks, Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene tarafından verilen önergeyi "Ukrayna'nın özgürlüğü ve egemenliğine yönelik iki partili güçlü desteği baltalamaya" yönelik "aşırılık yanlısı" bir girişim olarak nitelendirdi.

Washington Times'ın aktardığına göre Gregory W. Meeks, "Bu önlem doğrudan doğruya Vladimir Putin'in ekmeğine yağ sürüyor. Bölünmenin zamanı değil. NATO, AB ve müttefiklerimizle birlikte hareket ettik. Bu tuzağa düşmeyelim" dedi.

Taylor Greene, ABD vergi mükelleflerinin dolarlarının Ukrayna'ya gönderilmesini eleştirdi.

Ukrayna'ya gönderilen bu fonların ABD'nin güney sınırını güvence altına almak için kullanılması gerektiğini savunan Greene, "Kararda Ukrayna savaşı yanlısı ya da Ukrayna savaşı karşıtı olmakla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Bu dilin hiçbiri orada yer almıyor. Ben sadece Amerikan halkının hak ettiğine inandığım bir denetim talep ediyorum. Bu siyasi bir şey bile değil" diye konuştu.

Greene, "Eğer Demokratlar Amerikan halkının zorlukla kazandıkları vergi paralarının Ukrayna'da nereye gittiği konusunda şeffaflığa sahip olmalarının aşırı olduğunu düşünüyorlarsa, o zaman Demokratların ülkemizi nasıl temsil ettiklerini düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bence Amerikan halkına paralarının nereye gittiğinin denetlenmesini hak etmediklerini söylemek aşırı bir yaklaşım" dedi.