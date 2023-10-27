ABD ve Çin savaş uçakları karşı karşıya geldi
ABD, Çin'e ait bir savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD bombardıman uçağına 3 metreye kadar yaklaştığını ve "kaza" tehlikesi oluşturduğunu açıkladı.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde Güney Çin Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren ABD bombardıman uçağına, Çin ordusuna ait savaş uçağının "güvensiz" engelleme yaptığı aktarıldı.
Açıklamada, "Söz konusu uçak, kontrolsüz bir aşırı hızla uçağımıza yaklaştı ve uçağın 3 metre yakınında uçtu. İki uçak için de çarpışma tehlikesi oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.
The Pentagon has released footage of a dangerous approach between a Chinese J-11 fighter jet and an American B-52 strategic bomber over the South China Sea.— Sprinter (@Sprinter99800) October 26, 2023
The US claims that the distance between the planes at the most critical moment was 3 meters, and doubts that the Chinese… pic.twitter.com/eJ9iYnIO1t
Olaya ilişkin Çin tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
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