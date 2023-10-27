ABD ve Çin savaş uçakları karşı karşıya geldi

ABD, Çin'e ait bir savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD bombardıman uçağına 3 metreye kadar yaklaştığını ve "kaza" tehlikesi oluşturduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:19
ABD ve Çin savaş uçakları karşı karşıya geldi
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ABD Hint-Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde Güney Çin Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren ABD bombardıman uçağına, Çin ordusuna ait savaş uçağının "güvensiz" engelleme yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, "Söz konusu uçak, kontrolsüz bir aşırı hızla uçağımıza yaklaştı ve uçağın 3 metre yakınında uçtu. İki uçak için de çarpışma tehlikesi oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.

 

Olaya ilişkin Çin tarafından henüz bir açıklama gelmedi.


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