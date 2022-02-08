ABD'de artan evsizlik ve uygun fiyatlı konut eksikliği hakkında resmi rapor yayınlandı
ABD'de bir resmi rapor artan evsizliği ve uygun fiyatlı konut eksikliğini ortaya koydu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de evsizlerin çadırları görülüyor, 8 Aralık 2021. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)
ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan raporlara atıfta bulunan ABC, ABD'de son yıllarda evsizlik konusunda patlama yaşandığını ve çok yüksek konut fiyatları ile düşük ücretlerin sorunun bir parçası olduğunu bildirdi.
Bütçe ve Politika Öncelikleri Merkezi'nden Ann Olivia, "verilerin, barınak sahibi evsiz insanların yarısından fazlasının, barınağı olmayan evsiz insanların da yüzde 40'ının evsiz yaşarken çalıştığını ancak yine de bir evde yaşamak için paralarının olmadığını gösterdiğini" açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de insanlar evsizlerin çadırlarının çevresinden geçiyor, 8 Aralık 2021. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)
Kongre üyesi Emanuel Cleaver, evsizliğin Kovid-19 pandemisi vurmadan önce bile yükselişte olduğunu ve "Kovid-19'un getirdiği dikkate değer ekonomik istikrarsızlık ve sahada evsizler için hizmet sağlayanlardan gelen kriz raporlarının sadece endişeleri artırdığını" ifade etti.
ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Kongre'ye sunduğu yıllık raporunda ayrıca "barınak sahibi evsiz sayısının" 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 düştüğünü açıklamıştı
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