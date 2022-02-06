ABD'de içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı, binlerce kişi hastanelik oldu
ABD'nin Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastaneye başvurdu.
ABD medyasında yer alan habere göre, Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.
Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.
ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor.
İlgili Haberler
- Japonya'da bir hastanenin 30 yıl boyunca tuvalet suyunu içme suyu olarak kullandığı ortaya çıktı
- Kocaeli'de içme suyundaki kokuya ilişkin soruşturma başlatıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- 'Heimlich manevrası' ile küçük çocuğun hayatını kurtardı
- Turkovac yarın uygulanmaya başlayacak
- Isparta Valiliği'nden açıklama: Bir kişi donarak ölmüştü
- İçişleri açıkladı: Eren Kış-20 Operasyonu başladı
- İçme suyuna jet yakıtı sızdı! 6 bin kişi hastanelik oldu
- Isparta'da mum ışığında isyan
- Türkiye'nin İHA'ları çatışmaları nasıl şekillendiriyor?
- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 70’inci yılı
- 14 ay boyunca pozitif çıktı, çağrıda bulundu
- Isparta Belediye Başkanı'ndan elektrik açıklaması