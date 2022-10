ABD'de ikiye bölünen medya şirketleri tekrar aynı çatı altında

18 Ekim 2022 Salı, 11:10

Merkezi ABD'nin New York eyaletinde bulunan News Corporation (News Corp) şirketinin Avustralyalı medya yöneticisi ve hissedarı Robert Murdoch'ın, daha önce ikiye böldüğü medya gruplarını tekrar birleştirme niyetini ortaya koydu.

91 yaşındaki medya patronu Murdoch, yaklaşık 10 yıl önce ikiye ayırdığı News Corp ve Fox Corp adlı medya şirketlerini tekrar bir yönetim altında toplama niyetini News Corp adına yapılan bir basın bildirisiyle duyurdu.

Bildiride, "News Corp (Nasdaq: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV) bugün, mektupların alınmasının ardından şirketin yönetim kurulunun K. Rupert Murdoch ve Murdoch Family Trust, Fox Corp ile potansiyel bir birleşmeyi araştırmaya başlamak için bağımsız ve ilgisiz yönetim kurulu üyelerinden oluşan bağımsız bir 'Özel Komite' kurdu" ifadelerine yer verildi.

Bildirinin devamında, komitenin Murdoch'un yönetim kuruluna bir mektup göndermesinden kısa bir süre sonra kurulduğu belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

MURDOCH, MEDYA ŞİRKETİNİ 2013'TE AYIRMA KARARI ALMIŞTI

ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde medya yatırımları bulunan Murdoch, basılı gazetelerde kar oranlarının düşmesini ve İngiltere'de bastığı tabloid gazeteyi kapatma kararından iki yıl sonra, 2013'te iki şirketi ayırma kararı almıştı.

Mevcut durumda, Rupert Murdoch Fox Corp'un yönetim kurulu başkanlığını, oğlu Lachlan Murdoch ise News Corp'un eş-başkanlığını elinde bulundururken, baba ve oğulun her iki şirkette de ikinci bir yönetici olarak adı geçiyor.

News Corp, Wall Street Journal ve New York Post'a ek olarak bünyesinde İngiliz tabloidleri Times of London, The Sun ve Avustralya'da birçok medya kuruluşunu barındırıyor.

21st Century Fox film stüdyosunu 2018'de Disney'e satan Fox Corp'un ABD genelinde 29 TV istasyonu ile Tubi ve Fox Entertainment platformu gibi alt kuruluşlara sahip.