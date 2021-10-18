ABD'de 'Salmonella' alarmı: 36 eyalette 592 vaka

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:11

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede Salmonella vakalarında artış kaydedildiğini bildirdi.

CDC, perşembe günü itibariyle 36 eyalette toplam 592 vaka tespit edildiğini doğruladı.

Gerçek vaka sayısının 592'den 'muhtemelen çok daha yüksek' olduğunu belirten CDC, pek çok hasta kişinin tıbbi bakım veya test aramadan iyileştiğini belirtti. Aynı nedenle, salgın diğer eyaletlere de yayılması bekleniyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; şimdiye dek salgınla bağlantılı herhangi bir can kaybı bildirilmese de en az 166 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Verilen bilgiye göre vakalar, mayıs ayından itibaren görülmeye başladı. Vakaların yaş aralığı 1 ila 97 arasında değişiyordu.

Salmonella bakterilerinin her yıl yaklaşık 1.3 milyon insanı hasta ettiği tahmin ediliyor.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu (salmonelloz) bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla atılır. İnsanlara en sık kirli su veya yiyeceklerle bulaşır.

Tipik olarak, salmonella enfeksiyonu olan kişilerde hiçbir belirti görülmez. Diğerlerinde ise sekiz ila 72 saat içinde ishal, ateş ve karın ağrısı görülür. Sağlıklı insanların çoğu, belirli bir tedavi olmadan birkaç gün içinde iyileşir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonellozun belirtileri, mide virüsünün belirtilerine benzer. Salmonella semptomları aşağıdakileri içerir:

İshal

Ateş

Titreme

Karın ağrısı

Kusma (bazen)

Baş ağrısı

Dışkıda kan

Nadiren, salmonelloz geçirmiş insanlar reaktif artrit geliştirebilir. Reaktif artrit belirtileri eklemlerde ağrı, ağrılı idrara çıkma ve gözlerin tahriş olmasına sebep olabilir.

Birkaç çeşit salmonella bakterisi, gelişmekte olan bazı ülkelerde daha sık görülen, bazen ölümcül bir hastalık olan tifo hastalığına neden olur.