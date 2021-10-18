ABD'de 'Salmonella' alarmı: 36 eyalette 592 vaka
ABD'de Salmomella salgınının başladığı ve 36 eyalette şimdiye dek 592 vakanın tespit edildiği bildirildi. Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, gram-negatif bir enterobakteri cinsi olarak biliniyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede Salmonella vakalarında artış kaydedildiğini bildirdi.
CDC, perşembe günü itibariyle 36 eyalette toplam 592 vaka tespit edildiğini doğruladı.
Gerçek vaka sayısının 592'den 'muhtemelen çok daha yüksek' olduğunu belirten CDC, pek çok hasta kişinin tıbbi bakım veya test aramadan iyileştiğini belirtti. Aynı nedenle, salgın diğer eyaletlere de yayılması bekleniyor.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; şimdiye dek salgınla bağlantılı herhangi bir can kaybı bildirilmese de en az 166 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Verilen bilgiye göre vakalar, mayıs ayından itibaren görülmeye başladı. Vakaların yaş aralığı 1 ila 97 arasında değişiyordu.
Salmonella bakterilerinin her yıl yaklaşık 1.3 milyon insanı hasta ettiği tahmin ediliyor.
SALMONELLA NEDİR?
Salmonella enfeksiyonu (salmonelloz) bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla atılır. İnsanlara en sık kirli su veya yiyeceklerle bulaşır.
Tipik olarak, salmonella enfeksiyonu olan kişilerde hiçbir belirti görülmez. Diğerlerinde ise sekiz ila 72 saat içinde ishal, ateş ve karın ağrısı görülür. Sağlıklı insanların çoğu, belirli bir tedavi olmadan birkaç gün içinde iyileşir.
SALMONELLA BELİRTİLERİ
Salmonellozun belirtileri, mide virüsünün belirtilerine benzer. Salmonella semptomları aşağıdakileri içerir:
- İshal
- Ateş
- Titreme
- Karın ağrısı
- Kusma (bazen)
- Baş ağrısı
- Dışkıda kan
Nadiren, salmonelloz geçirmiş insanlar reaktif artrit geliştirebilir. Reaktif artrit belirtileri eklemlerde ağrı, ağrılı idrara çıkma ve gözlerin tahriş olmasına sebep olabilir.
Birkaç çeşit salmonella bakterisi, gelişmekte olan bazı ülkelerde daha sık görülen, bazen ölümcül bir hastalık olan tifo hastalığına neden olur.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz'de ligin zirvesi değişti!
- Kraliçe'nin personeline gönderdiği not ortaya çıktı
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- “Hükümet, kuru kasıtlı olarak yükseltiyor”
- Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!
- Kılıçdaroğlu sorusuna kağıttan okuyarak cevap verdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- İstanbul Baro Başkanı belli oldu
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup