ABD'de üniversite öğrencilerini katleden zanlı yakalandı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 17:09

ABD'nin Idaho eyaletinde, kasım ayında 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlının Pensilvanya'da mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

ABD'de Latah İlçe Savcısı Bill Thompson basın toplantısında, cinayetlerle suçlanan zanlı Bryan Christopher Kohberger'in (28) hakim karşısına çıkarıldığını ve tutuksuz yargılanmakta olduğunu söyledi.

Thompson cinayet zanlısı hakkında, "Önümüzdeki salı öğleden sonra Pensilvanya'daki mahkemeye geri dönmesinin planlandığını ve kendisine bir kamu avukatı tahsis edildiğini biliyoruz" diye konuştu.

Kohberger'in Idaho'ya vardığında, tekrar mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini ve sonraki duruşmaların orada planlanacağını ifade eden Thompson, "Bu, bu soruşturmanın sonu değil, aslında başlangıç" dedi.

Mahkeme kayıtları, Idaho'da bir başka üniversitede öğrenci olan Kohberge'in Pensilvanya polisi ve FBI tarafından yakalanarak cuma sabahı ilk duruşmasının yapıldığını ortaya koyarken, cinayet zanlısının 3 Ocak'ta iadeyle ilgili ikinci bir duruşmaya çıkarılması bekleniyor.

(Bryan Christopher Kohberger)

NE OLMUŞTU

Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) 13 Kasım'da evlerinde ölü bulunmuş, polis olay yerinde şüpheliye ait silah ya da eşya bulunamadığını açıklamıştı.

Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Moskova kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayet olan ve ülkede büyük yankı uyandıran olayın faili yaklaşık 6 haftadır aranıyordu.