AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, AB ile Türkiye arasındaki işbirliği görüşmeleri için Türkiye'yi ziyaret edecek.
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Eylül'de Ankara'da bulunacak olan Varhelyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşecek.
Varhelyi'nin ziyareti Türkiye'de mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminden sonra AB'den Türkiye'ye düzenlenen ilk üst düzey resmi ziyaret olacak. Ziyaret sırasında Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra iki taraf arasındaki işbirliği konuları ele alınacak.
AB Komisyonunun açıklamasında, haziran ayında düzenlenen AB Zirvesinde liderlerin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlama talimatı verdiği, ayrıca AB Komisyonunun genişleme raporunun ekim ayında yayımlanacağı, 1 Eylül'de de Türkiye'nin 7,5 milyar Euro bütçeli Dijital Avrupa Programına katılımı hakkında anlaşma imzalandığı hatırlatıldı.
AB Komisyonunun Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlerin yol açtığı zarar için 400 milyon Euro mali destek önerdiği kaydedilen açıklamada, "Ziyaret sırasında Varhelyi, AB'nin ülkedeki sığınmacıları desteklemeye devam için taahhüt ettiği 3 milyar Euro'luk fonun parçası olarak, en zor durumdaki sığınmacılara yönelik sosyal güvenlik ağı için AB fonu sağlanması konusunda 781 milyon Euro'luk sözleşme imzalayacak" ifadesi yer aldı.
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