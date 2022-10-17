Almanya Başbakanı Scholz'dan nükleer santrallerin nisan ortasına kadar çalıştırılması talimatı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi.
Karar, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla alındı.
Başbakan Scholz'un ofisi, kararı Bakanlar Kuruluna mektupla duyurdu.
Mektupta, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi.
Alman hükümetleri, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu.
Ancak Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz arzında sert kesintiye yol açan Ukrayna'daki savaş, Almanya'yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini yeniden devreye sokmaya sevk etmişti.
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