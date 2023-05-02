Avustralya'da elektronik sigara yasaklanıyor

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:06

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:06

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, elektronik sigaranın liselerde en önemli davranış sorunu haline geldiğini ve ilkokullarda da giderek büyüyen bir sorun olduğunu, ancak ürünlerin doğru koşullar altında tedavi amaçlı kullanılabileceğini kabul ettiğini söyledi.

Butler, "Elektronik sigara, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere ve toplumlara, uzun süreli sigara içenlerin sigarayı bırakmalarına yardımcı olacak tedavi edici bir ürün olarak satıldı. Eğlence amaçlı bir ürün olarak satılmadı, özellikle de çocuklarımız için. Ancak bu, Avustralya tarihindeki en büyük boşluk haline geldi" dedi.

Yeni düzenlemeleri açıklayan Butler, reçetesiz vape'lerin ithalatının yasaklanacağını ve vape ürünlerinin sadece sigara içenlerin bırakmasına yardımcı olacak ürünler olarak satılması amacıyla ilaç benzeri ambalajlara sahip olması gerekeceğini söyledi.

TEK KULLANIMLIKLAR DA YASAKLANACAK

Butler, genç kullanıcıları cezbeden parlak renkli, eğlenceli aromalı paketlerin kısıtlanacağını ve tüm tek kullanımlık vape'lerin yasaklanacağını da ifade etti.

Butler, "Bu, çocuklarımızı hedef alan, lolipoplar ve çikolatalarla birlikte satılan bir ürün. Tıpkı sigarada yaptıkları gibi, bu konuda da açık olalım, Big Tobacco başka bir bağımlılık yapıcı ürünü aldı, parlak ambalajlara sardı ve yeni nesil nikotin bağımlıları yaratmak için aromalar ekledi" diye konuştu.

Butler'a göre, küçüklere yönelik herhangi bir etiketleme ya da uyarı olmaksızın nikotinli elektronik sigara satan market ve benzin istasyonlarından oluşan bir "karaborsa", düzenleme ve eylem eksikliği nedeniyle gelişti.

ELEKTRONİK SİGARA

Elektronik sigara, bir sigara nikotin içeren bir sıvının ısıtılmasını ve kullanıcı tarafından buharlaştırılıp solunmasını içerir.

Yaygın olarak sigara içmeye bir alternatif ve sigara içenlerin tütünü bırakmasına yardımcı olacak bir ürün olarak görülüyor, ancak bunun yerine gençler ve hatta küçük çocuklar küresel olarak bağımlılık yaratan bir alışkanlık olarak elektronik sigara kullanıyorlar.