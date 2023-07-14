Ay yüzeyinde keşfedildi: 'Isı yayan dev bir baloncuk'

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:11

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:11

Bilim insanları, Ay'ın Dünya'ya bakmayan uzak tarafında anormal bir ısı baloncuğu keşfetti. Üstelik bu gizemli sıcak noktanın sıradışı bir kaynağı var.

Independent Türkçe'nin haberine göre, yeni araştırmaya göre bu ısı dalgası kısa süre önce yine Ay'ın uzak yüzünde keşfedilen granit tabakasının yaydığı doğal rasdyasyondan kaynaklanıyor.

ABD'deki Güney Methodist Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeraltındaki bu granit tabakasının Ay'ın uzak yüzünde eskiden bir veya birkaç volkan olduğu anlamına geldiğini ifade etmişti.

Dünya dışında büyük miktarlarda granite çok nadiren rastlanıyor. Bu yüzden bulgu bilim insanlarını şaşırtmıştı.

Granitin Ay'da, 3,5 milyar yıldır patlamamış ölü bir volkan nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.

Aynı araştırma ekibi bu kez de söz konusu tabakanın dev bir ısı baloncuğu ürettiğini keşfetti.

Çin'in Ay'ın yörüngesindeki Chang'e 1 ve 2 araçları sayesinde yer altı sıcaklıklarını mikrodalgaları kullanarak ölçen ekip, ısı baloncuğunu yeni bir yöntemle keşfetmiş oldu.

Ekip ayrıca NASA'nın Lunar Prospector ve Lunar Reconnaissance Orbiter araçlarından gelen verileri kullandı.

RADYASYON YAYIYOR

Bulgular, granitin yer aldığı bölgede yaklaşık 50 kilometrelik bir alanın çevresine kıyasla 10 derece daha sıcak olduğunu gösterdi.

Bu bölge, yüzeyde silikon açısından zengin olan ve içeri çökmüş bir volkanik krater olduğu düşünülen 20 kilometre çapındaki bir noktanın altındaydı.

Ölü yanardağ en son 3,5 milyar yıl önce patlamış olsa da aşağısındaki magma muhtemelen halen yüzeye yakın. Ayrıca radyasyon yayıyor.

Araştırmacılar granitin keşfini 5 Temmuz'da hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımladıkları bir makalede açıkladı.

Bunun gibi ek ayrıntıları da 12 Temmuz'da Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Goldschmidt Jeokimya Konferansı'nda sundular.

Florida Üniversitesi'nde görev alan ve çalışmaya dahil olmayan jeokimyacı Stephen M. Elardo, bulguların "inanılmaz derecede ilginç" olduğunu söylüyor.

Elardo, granitin Dünya'da son derece yaygın olduğunu ama Güneş Sistemi'nin başka cisimlerinde nadir rastlandığını belirtiyor.

"İnsanlar mutfağına bir granit tezgah yerleştirirken iki kez düşünmez" diyen bilim insanı şöyle devam ediyor:

"Ama jeolojik açıdan, su ve levha tektoniği olmadan granit yapmak epey zor, bu yüzden diğer gezegenlerde gerçekten bu tür kayaları görmüyoruz."