Biden adaylığını resmen açıkladı

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te yeniden seçilmek için yarışacağını duyurdu.

"Her neslin demokrasiyi savunmak, temel özgürlükleri savunmak zorunda kaldığı bir an vardır. Bunun da bizim için o an olduğuna inanıyorum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için yarışıyorum. Bize katılın. İşi bitirelim."