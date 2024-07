Bilim insanları günün uzunluğunun neden arttığını keşfetti

Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:16

ABD bilim dergisi Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan bir araştırmaya göre, su kütlelerinin ekvatora doğru taşınması ve dünyanın eksen eğikliğinin değişmesiyle birlikte iklim değişikliği, gün uzunluğunun artmasına neden oldu.

Araştırmada, "Modern iklim değişikliğinin eşi benzeri görülmemiştir. Son yıllarda buzulların ve kutup buz tabakalarının erimesini hızlandırarak deniz seviyelerinin yükselmesine yol açmıştır. Kütlelerin kutuptan ekvatora doğru bu transferi, 1900'den bu yana dünyanın eksen eğikliğini ve gün uzunluğunu (LOD) önemli ölçüde arttırmıştır" denildi.

Araştırmacılar, dünyada bir günün artık yaklaşık 86 bin 400 saniye sürdüğünü yazdı.

Araştırmacılar ayrıca, dünyadaki günün uzunluğunun, esas olarak dünyanın dönüşünü kademeli olarak yavaşlatan Ay'ın yerçekimi nedeniyle biraz arttığını ifade ediyor.

Ortalama değişim yüzyıl başına bir milisaniyenin biraz üzerindeydi. Bilim insanları değişimin birkaç on yıl boyunca bu seviyede kalacağını, ancak sera gazı emisyonlarının artmasıyla yüzyıl başına 2,4 milisaniyeyi aşabileceğini tahmin ediyor.