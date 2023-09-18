Bin İHA ile ejderha gösterisi
Çin’deki Tianjin Radyo ve Televizyon Kulesi’nin çevresinde yaklaşık bin İHA ile “uçan ejderha” gösterisi yapıldı.
Çin'in Tianjin kentindeki Radyo ve Televizyon Kulesi’nin çevresinde gerçekleştirilen İHA gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.
Yaklaşık bin dron kullanılarak oluşturulan “uçan ejderha” kulenin etrafında tur attı.
İlginç İHA gösterisi kentin büyük bir bölümünde izlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- 'Düşük' faizli konut kredisi geliyor
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- İfadesi ortaya çıktı!
- Hangi 'çıkar grubu'ndaymışım açıklayın!
- CHP'de olaylı kongre
- İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı
- Yediği balık hayatını kararttı! 4 uzvu artık yok...