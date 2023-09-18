Bin İHA ile ejderha gösterisi

Çin’deki Tianjin Radyo ve Televizyon Kulesi’nin çevresinde yaklaşık bin İHA ile “uçan ejderha” gösterisi yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:11
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Çin'in Tianjin kentindeki Radyo ve Televizyon Kulesi’nin çevresinde gerçekleştirilen İHA gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık bin dron kullanılarak oluşturulan “uçan ejderha” kulenin etrafında tur attı.

İlginç İHA gösterisi kentin büyük bir bölümünde izlendi.


Çin İHA gösteri

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