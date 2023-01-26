Bir kadın, iki yıl içinde üçüncü kez yine bir rögardan çıkarıldı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:20

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 11:21

ABD'nin Florida eyaletinde polis ve itfaiyeciler, kanala yüzmeye giden bir kadının tehlikede olabileceği yönündeki çağrılara yanıt verererek, olay yerine intikal etti.

Delray Beach Polis Departmanı, Lyndsey Jane Kennedy'nin Mart ve Mayıs 2021'de de olduğu gibi sonunda bir rögardan kurtarıldığını söyledi.

Polis, Kennedy'nin bir rögara tırmanırken onları görmezden geldiğini söyledi.

Kennedy'nin annesi, kızının uyuşturucu kullanma, "tuhaf şeyler yapma" ve "kötü kararlar verme" geçmişi olduğunu açıkladı.

MART 2021'DE RÖGARDA SIKIŞMIŞ HALDE BULUNDU

Kennedy ilk olarak yaklaşık iki yıl önce, Mart 2021'de kaybolduğu bildirildikten neredeyse üç hafta sonra çöp dolu bir rögarda sıkışmış halde bulunduktan sonra kurtarılmıştı.

O dönemde sekiz metrelik kanalizasyonda çıplak olarak bulunan Kennedy, yoldan geçen birinin yardım çığlıklarını duymasıyla kurtarılmıştı.

MAYIS 2021'DE BİR KANALDA BULUNDU

Kennedy, üç ay sonra Teksas'ta altı metrelik bir kanalda bulundu.

Kennedy'nin annesi, Kennedy'nin kısa bir süre önce bir rehabilitasyon merkezine yatırıldığını, ancak oradan ayrıldığını ve kayıp olarak bildirildiğini söyledi.

Polis, Kennedy'nin bu kez de bir menfez borusunun içine doğru süründüğünü söyledi.