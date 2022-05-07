BM'den acil Ukrayna çağrısı: Limanları açın!
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin serbestçe dünyanın geri kalanına ulaştırılabilmesi için Odessa bölgesindeki limanların acilen açılması çağrısında bulundu.
Merkezi Roma'da bulunan WFP’den yapılan yazılı açıklamada, “Küresel açlık krizi kontrolden çıkmadan önce WFP bugün, savaşın harap ettiği ülkede üretilen gıdanın dünyanın geri kalanına serbestçe ulaştırılabilmesi için Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanların yeniden açılması için çağrıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü David Beasley, "Şu anda Ukrayna'nın tahıl siloları dolu. Aynı zamanda dünya genelinde 44 milyon insan açlığa doğru gidiyor. Gıdaların Ukrayna'ya girip çıkabilmesi için bu limanları açmalıyız. Dünya bunu talep ediyor zira küresel boyutta yüz milyonlarca insan bu kaynaklara bağlı. Zaman daralıyor ve eylemsizliğin maliyeti herkesin tahmin ettiğinden daha yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.
"AMBARLARDA BEKLEYEN TAHILLAR BOŞA GİDECEK"
WFP açıklamasında, savaş nedeniyle limanların blokaj altında olduğu bu nedenle de milyonlarca metrik ton tahılın Odessa'daki ambarlarda ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki diğer limanlarında beklediği kaydedildi.
Ukrayna limanları yeniden açılmadığı müddetçe Ukraynalı çiftçilerin temmuz-ağustos hasadında ürünlerini depolayacak hiçbir yeri olmayacağına işaret edilen açıklamada, küresel açlık kriziyle mücadele edilen dönemde silolarda bekleyen tahılların boşa gideceği bildirildi.
Video Haberler
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
- 'Kafese koyup boş bir arsa bir arsaya bıraktık'
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Gerilime Peker de dahil oldu
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi