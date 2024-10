BM'den 'Mavi Hat' çıkışı: Tek yol müzakere

Yayınlanma: 08.10.2024 - 15:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 15:00

Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Başkomutanı General Aroldo Lazaro, Hizbullah'ın da aralarında bulunduğu gruplar ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların başlamasının birinci yılı münasebetiyle ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail ile Lübnan'ı ayıran Mavi Hat üzerindeki, her gün çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, bazılarının evlerinden koparıldığı ve hayatlarının mahvolduğu karşılıklı çatışmaların üzerinden bir yıl geçti. Mavi Hat'ın her iki tarafındaki siviller hâlâ güvenlik ve istikrarın özlemini çekiyor" ifadelerine yer verildi.

Geride bırakılan yılın, "itidal, sivilleri korumak, uluslararası insancıl hukuka uymak, saldırıların sona ermesi ve 1701 sayılı kararın uygulanmasına dayalı bir siyasi sürece girilmesi yönünde tekrarladıkları çağrıların dikkate alınmadığı bir yıl olduğuna" dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırlatılan her roket, atılan her bomba veya gerçekleştirilen kara saldırısı, tarafları 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nda öngörülen hedeften uzaklaştırdığı gibi, Mavi Hat'tın her iki yakasındaki siviller için kalıcı güvenliğin sağlanması için gerekli koşulların yaratılmasından da uzaklaştırıyor."

"Şiddet ve yıkımın yoğunluğunun artırılmasının temel sorunları çözmeyeceği ve uzun vadede hiçbir tarafa güvenlik getirmeyeceği" vurgulanan açıklamada, "Mavi Hat'ın her iki tarafındaki sivillerin özlem duyduğu ve hak ettiği güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmenin tek yolu müzakere yoluyla çözüm. Bu yönde ilerlemenin zamanı geldi" ifadelerine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.