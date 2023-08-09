Cilvegözü sınır kapısı 6 ay daha insani yardımlar için açık kalacak

Birleşmiş Milletler’den (BM) dün yapılan açıklamada, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın Suriye tarafı olan Bab al-Hawa Sınır Kapısı’nın, 6 ay daha açık kalması için Suriye yönetimiyle anlaşıldığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:45
Cilvegözü sınır kapısı 6 ay daha insani yardımlar için açık kalacak
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Birleşmiş Milletler (BM), Cilvegözü Sınır Kapısı’nın Suriye tarafı olan Bab al-Hawa Sınır Kapısı ile ilgili bir açıklama yayınladı. BM tarafından yapılan açıklamada Bab al-Hawa Sınır Kapısı’nın, 6 ay daha açık kalması için Suriye yönetimiyle anlaşıldığı duyuruldu.

BM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Genel Sekreter, Kuzey Batı Suriye’de ihtiyaç sahibi milyonlarca kişiye hayat kurtaran insani yardım sağlamak için Bab al-Hawa sınır kapısının önümüzdeki altı ay boyunca kullanılmaya devam edilmesi konusunda Birleşmiş Milletler ve Suriye Hükümeti tarafından dün varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor.”

 


BM suriye türkiye

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