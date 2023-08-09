Cilvegözü sınır kapısı 6 ay daha insani yardımlar için açık kalacak
Birleşmiş Milletler’den (BM) dün yapılan açıklamada, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın Suriye tarafı olan Bab al-Hawa Sınır Kapısı’nın, 6 ay daha açık kalması için Suriye yönetimiyle anlaşıldığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM), Cilvegözü Sınır Kapısı’nın Suriye tarafı olan Bab al-Hawa Sınır Kapısı ile ilgili bir açıklama yayınladı. BM tarafından yapılan açıklamada Bab al-Hawa Sınır Kapısı’nın, 6 ay daha açık kalması için Suriye yönetimiyle anlaşıldığı duyuruldu.
BM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Genel Sekreter, Kuzey Batı Suriye’de ihtiyaç sahibi milyonlarca kişiye hayat kurtaran insani yardım sağlamak için Bab al-Hawa sınır kapısının önümüzdeki altı ay boyunca kullanılmaya devam edilmesi konusunda Birleşmiş Milletler ve Suriye Hükümeti tarafından dün varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor.”
Secretary-General @antonioguterres welcomes understanding reached by @UN and Syrian Government on use of Bab al-Hawa border crossing to deliver humanitarian assistance to millions of people in need in north-west Syria: https://t.co/NObS82dSu9— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 9, 2023
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