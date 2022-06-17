Çin’de kimya fabrikasında patlama: 8 yaralı, 6 kayıp

Çin’in Lanzhou kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı, 6 kişi kayboldu.

İHA
17 Haziran 2022 Cuma, 13:15
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 8 yaralı, 6 kayıp
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Çin’in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou’da bulunan bir kimya fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama yaşandı.

Yetkililer kazada 8 kişinin yaralandığını, 6 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Kurtarma ekipleri, kayıp kişiler için arama çalışmalarını sürdürüyor. 


Çin patlama
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