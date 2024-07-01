Devlet Başkanının görevden alınması için online imza kampanyası başlatıldı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:14

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:14

Güney Kore'de halk, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasını talep eden bir online imza kampanyası başlattı.

Ulusal Meclis'in internet sitesinde yer alan dilekçeyi 20 Haziran'da yayına girdiğinden bu yana 811 binden fazla kişi imzaladı. Dilekçede, parlamentodan Yoon'un görev için uygun olmadığı gerekçesiyle görevden alınması için bir yasa tasarısı sunması isteniyor.

Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik, dilekçeye erişim noktasında kesinti için özür diledi ve parlamentonun halkın anayasal hakkını korumak için harekete geçeceğini söyledi.

Pazartesi günü dilekçeye erişmeye çalışanlar dört saate varan gecikmelerle karşılaştı. Bir noktada, bir hata mesajı 30 binden fazla kişinin siteye erişmek için beklediğini gösterdi.

Dilekçede Yoon yolsuzluk yapmakla, "Kuzey Kore ile savaş riskini körüklemekle ve Japonya'nın enkaz halindeki Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış radyoaktif su salmasını engellemeyerek Güney Korelileri sağlık risklerine maruz bırakmakla" suçlanıyor.

Yasa gereği parlamentonun 50 binden fazla kişi tarafından imzalanan dilekçeleri bir komiteye havale etmesi ve komitenin de bu dilekçeleri oylamaya sunup sunmayacağına karar vermesi gerekiyor.

Ancak medyada yer alan haberlere göre, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran muhalefetteki Demokrat Parti, dilekçeyi bir azil tasarısına dönüştürme konusunda tereddütlü ve bir sözcüsü partinin konuyu henüz görüşmediğini açıkladı.

Parlamento üçte iki çoğunlukla cumhurbaşkanının görevden alınmasını isteyebiliyor. Anayasa Mahkemesi daha sonra bu önergeyi görüşerek cumhurbaşkanının görevden alınmasına ya da görevine iade edilmesine karar veriyor.

Güney Kore parlamentosu 2004'te Roh Moo-hyun'u ve 2017'de Park Geun-hye'yi görevden almıştı.