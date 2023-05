Financial Times seçimi yazdı: 'İkinci tura kalabilir'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:40

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:53

İngiliz basının önde gelen gazetelerinden Financial Times, "Türkiye için belirleyici bir seçim" başlığıyla 14 Mayıs seçiminin sürecini değerlendirdi.

FT'de yer alan habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için "yirmi yıldır siyasete hakim olan" benzetmesinde bulunurken "Erdoğan son yılların en birleşmiş muhalefetiyle karşı karşıya" ifadesinde bulundu.

AKP'nin 2002 yılından bu yana birçok seçim zaferine ulaştığını belirten FT, "Anketlerin çoğu, Kılıçdaroğlu'nun iktidar karşısında az farkla önde olduğunu gösteriyor" dedi ve ekledi:

"Tek adam iktidarının ciddi bir tehdit altında olduğunu hissetmesi halinde nasıl tepki vereceği. 69 yaşındaki lider son on yılda giderek daha otokratik eğilimler sergiledi ve 2017 anayasa referandumundan sonra benimsediği tüm yetkileri elinde toplayan başkanlık sistemi etrafında iktidarı tek elinde topladı"

"DEVLET KAYNAKLARINI MEMNUNİYETLE KULLANIYOR"

Türkiye'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun bağımsızlığı konusunda ciddi endişelerin olduğunu ifade eden FT, "Ekrem İmamoğlu 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını AKP'den kıl payı aldığında, Erdoğan'ın, seçimin 'usulsüzlüklerle' dolu olduğunu iddia etmesinin ardından seçim kurulu seçimin tekrarlanmasına karar verdi" dedi.

FT, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçimleri sinsice Batı'nın "siyasi darbe girişimi" olarak nitelendirdiğini hatırlattı ve seçim yarışına ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye'deki seçimlerin artık tamamen özgür ve adil olmadığı açık. Erdoğan tek adam yönetimine yaklaştıkça devlet kurumlarının içini boşalttı ve siyasallaştırdı. Siyasi kampanyasını desteklemek için devlet kaynaklarını memnuniyetle kullanıyor. Medya susturuldu"

YÜKSEK ENFLASYONDA SEÇIM

FT, Türkiye'nin sandığa "ekonominin krizde olduğu, enflasyonun yükseldiği ve TL'nin düşüşte rekor yaşadığı bir dönemde" gideceğini ifade etti.

FT, ekonomide yaşanan "yıkıma" ilişkin "Alışılmışın dışındaki para politikası nedeniyle büyük bir kısmından Cumhurbaşkanı sorumlu" dedi ve ekledi:

"Cumhurbaşkanı, enflasyon yükselirken bile faiz artışlarına karşı çıktı ve merkez bankasının bağımsızlığını zayıflattı. Otoriterliğe doğru kayması ve kötü ekonomi yönetimi mirasını şimdiden lekeledi"

Erdoğan iktidarını iki adet on yıllık sürece bölen FT, ilk on yıl için "İktidardaki ilk on yılında Erdoğan kendisini Avrupa ve iş dünyası yanlısı olarak lanse etti. Refah döneminde altyapıdaki dönüşümü denetlemesiyle tanındı" derken ikinci on yıla ilişkin "ikinci on yılı bir darbe girişimi, orduda ve kamu hizmetinde kapsamlı tasfiyeler ve Türkiye'nin batılı müttefikleriyle gergin ilişkilerle gölgelendi. Giderek yalnızlaşan, etrafı dalkavuklarla çevrili ve ekonomideki kötü gidişattan haberdar olmayan bir figür haline geldi" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin adil şartlarda geçmeyeceği değerlendirmesinde bulunan FT, "Erdoğan, muhafazakar tabanı arasında güçlü bir desteğe sahip, tartışmasız Türkiye'nin en popüler siyasetçisi. Erdoğan'a karşı bahse girmek acelecilik olur. Kaybederse de sonuçları kabullenmelidir" yorumunda bulundu.

FT'nin haberi, "Türkiye'nin gurur verici demokrasi tarihi tehlikede" sözleriyle son buldu.