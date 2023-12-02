GTA hayranlarına büyük şok! 'Nostaljiye yolculuk...'
GTA 6'nın mekan olarak nerede geçeceği, haritanın neye benzeyeceği tartışılmaya devam ederken, oyunun tıpkı Vice City'de olduğu gibi Florida'da geçeceğine dair işaretler gelmeye devam ediyor.
GTA hayranları, serinin son oyunu GTA 6'nın Aralık ayında çıkacak fragmanını merakla beklerken, Rockstar Games'ten oyunun geçeceği yerle ilgili resmi bir doğrulama ya da ayrıntı henüz gelmedi.
Ancak bazı ipuçları, oyuncuların Vice City'ye sahne olan Sunshine State'e nostaljik bir yolculuk yapacağına işaret ediyor.
İPUÇLARI
Vice City'yi işaret eden yalnızca 'resmi olmayan' işaretler varken, hayranlar Rockstar Games'ten gelen son bir gönderiyi, "GTA serisinin Florida'ya geri döndüğünün ve haritanın Vice City'yi temel alacağının fragman öncesi bir onayı" olarak kabul etti.
GTA 6 Trailer Countdown adlı bir X hesabı, aşağıdaki mesajla birlikte bir Rockstar Games fotoğrafı yayınladı:
"Rockstar Games, Aralık ayındaki GTA 6 tanıtımı öncesinde "IVC" (Vice City'i Seviyorum) çıkartması ve Vice City temalı çoraplar da dahil olmak üzere bazı ürünler sergiledi..."
Rockstar Games just dropped some merch including “I??VC” sticker and Vice City-themed socks ahead of the GTA 6 reveal in December. pic.twitter.com/3JoMrEQDwy— GTA 6 Trailer Countdown ? (@GTAVI_Countdown) November 28, 2023
Bu durum ise Rockstar'ın, "Vice City'yi oyunun mekânı olarak onayladığı" yönünde spekülasyonlara yol açtı.
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