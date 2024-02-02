Güney Kore alarma geçti: Birden çok seyir füzesi ateşledi
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin ülkenin batı kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediğini açıkladı.
Yeni yılla birlikte silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore’den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin ülkenin batı kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediği duyuruldu.
Atışların yerel saatle 11.00 sırlarında yapıldığı belirtilirken, fırlatılan füze sayısı, mesafe ve irtifa gibi teknik detaylar hakkında bilgi verilmedi. Güney Kore ordusunun takip ve değerlendirme faaliyetlerine etkin bir şekilde devam ettiği ifade edilen açıklamada, Kuzey Kore’nin provokasyonlarına karşı ABD ile koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı.
Son gelişme ile birlikte Pyongyang’ın yılın başından bu yana gerçekleştirdiği seyir füzesi denemelerinin sayısı 4’e yükseldi.
24 Ocak ve 28 Ocak’ta “Pulhwasal-3-31” adlı yeni stratejik seyir füzesini test eden Kuzey Kore, son olarak 30 Ocak’ta bir diğer stratejik seyir füzesi “Hwasal-2"yi denemişti. Pulhwasal Korece’de “Alevli ok” anlamına gelirken, “Hwasal” ise yalnızca “ok” anlamı taşıyor.
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