Havada panik anları: Uçağın camı çatladı!

26 Ağustos 2022 Cuma, 15:17

Polonya'nın başkenti Varşova'dan ABD'ye giden uçağın, John F. Kennedy Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlandığı sırada pencerelerinden biri çatladı.

20 Ağustos'ta yaşanan olay, sosyal medyada gündeme oturdu. Yolcular büyük bir panik yaşayarak çığlık atmaya başladı.

UÇAK YOLCULUĞUNA DEVAM ETTİ

Hürriyet'in The Aviation Herald'dan aktardığı habere göre, Boeing 787-8 mürettebatı camdaki çatlağı inceledikten sonra yolcuları sakin olmaya çağıran bir anons yaptı. Olay sırasında New York'un kuzey doğusunda yer alan uçak 10 bin feet'e alçaldı ve güvenli bir iniş için New York'a devam etti.

Sorunsuz bir şekilde havalimanına inen uçağın pencerelerinin değiştirileceği öğrenildi.

SORUNUN NE OLDUĞU AÇIKLANDI

Havayolundan yapılan açıklamada çatlağın sadece camı karartmak için kullanılan elektrofotokromatik tabakada olduğu belirtildi. Ara sıra yaşanan bu nadir durumda pilotlar genelde basıncı azaltmak için yüksekliklerini düşürüp yön değiştirme planı yaparlar.

Bu ayın başlarında yine Polonya Havayolları'na ait bir uçak, uçuşu sırasında ön camında çatlak oluştuğu için Varşova'ya geri dönmek zorunda kalmıştı.

14 Ağustos'ta Toronto yolculuğunu yapan uçağın mürettebatı çatlağı fark ettikleri anda kabin basınç kaybını önlemek için yüksekliklerini düşürmüş ve uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başarmıştı.