Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırıyı üstlendi

Yayınlanma: 08.10.2023 - 08:40

Güncelleme: 08.10.2023 - 09:40

Hizbullah, bugün erken saatlerde güney Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyine yönelik havan ve roket saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Dov Dağı bölgesinde "Üç İsrail askeri noktasının hedef alındığı" belirtildi.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, "Çok sayıda roket ve top mermisi" kullanılarak gerçekleştirilen saldırının, "Filistin direnişi ile dayanışma" amaçlı olduğu ve İsrail mevzilerinin doğrudan vurulduğu vurgulandı.

Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından yayınlandı.

HİZBULLAH MÜDAHALESİ

İsrail ordusu (IDF) herhangi bir yaralanma bildirmezken saldırıya top atışlarıyla misilleme yapıldığı açıklandı.

Öte yandan, bölgedeki Hizbullah altyapısına yönelik bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Lübnan makamları, kayıplar konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Hizbullah'ın, İsrail ile Filistinli gruplar arasında daha önce yaşanan çatışmalarda büyük ölçüde sessiz kalırken bu defa müdahil olması dikkat çekici bir adım olarak kayıtlara geçti.

SIĞINAKLARA GİDİYORLAR...

Tel Aviv yönetimi, kuzeyde yaşayan vatandaşlarına sığınaklara yakın durmaları çağrısında bulundu.

Times of Israel'de yer alan habere göre, Yukarı Celile bölgesi sakinleri, Lübnan sınırında yaşanan çatışmaların güneydeki çatışmaların ikinci perdesi olabileceği korkusuyla sığınaklara gitmeye başladı.

Yerel konsey, bölge sakinlerine bir mesaj göndererek sığınak ya da korunaklı alanlara yakın durmalarını ve uyarı sirenlerinin çalması halinde buralara girmelerini tavsiye etti.