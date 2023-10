Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırıyı üstlendi

Hizbullah, bugün erken saatlerde güney Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyine yönelik havan ve roket saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Dov Dağı bölgesinde "Üç İsrail askeri noktasının hedef alındığı" belirtildi.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, "Çok sayıda roket ve top mermisi" kullanılarak gerçekleştirilen saldırının, "Filistin direnişi ile dayanışma" amaçlı olduğu ve İsrail mevzilerinin doğrudan vurulduğu vurgulandı.

Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X