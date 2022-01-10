İngiliz enerji şirketi doğal gaz keşfettiğini duyurdu

10 Ocak 2022 Pazartesi, 20:46

İngiltere merkezli enerji şirketi "Chariot", Atlantik Okyanusu'nda El-Araiş kenti açıklarında yürütülen arama çalışmalarında olumlu sonuç elde edildiği belirtildi.

Sondaj çalışmalarında 2 bin 512 metre derinliğe kadar inildiğine işaret edilen açıklamada, keşfedilen rezervin beklentilerin çok üstünde olduğu vurgulandı.

YÜZDE 25'İ FAS'A AİT

Çıkarılacak gazın yüzde 75'inin Chariot şirketine, yüzde 25'inin ise Fas Hidrokarbonlar ve Madenler Ulusal Ofisine (ONHYM) ait olacağı ifade edilen açıklamada, keşfedilen gaz miktarının 1 trilyon metreküpü bulmasının tahmin edildiği aktarıldı.

ONHYM'den yapılan açıklamada da El-Araiş açıklarındaki sondaj çalışmalarında elde edilen sonuçların sevindirici olduğu belirtilerek, "Chariot şirketi yüksek kaliteli doğal gaz rezervi buldu." ifadelerine yer verildi.