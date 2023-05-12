Irak, Türkiye'den cevap bekliyor

Irak Petrol bakanı, petrol ihracatının yeniden başlaması konusunda Türkiye'den cevap alamadıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:49
Irak, Türkiye'den cevap bekliyor
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Irak Petrol Bakanı, Cuma günü Basra kentindeki bir petrol sahasını ziyaret etti.

Bakan, ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın Cumartesi günü kuzey petrol ihracatını günde 500 bin varil pompalayarak yeniden başlatmayı beklediğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, bakan ayrıca, Irak'ın, petrol akışını yeniden başlatma talebine ilişkin BOTAŞ şirketinden bir cevap almadığını belirtti.


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