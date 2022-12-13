İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan 5.4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 17.44'te kaydedildi. Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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