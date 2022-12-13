İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

AA
13 Aralık 2022 Salı, 18:33
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan 5.4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 17.44'te kaydedildi. Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.


İran deprem

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