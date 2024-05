İsrail'den Refah'ın doğusuna hava saldırısı

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle bölgeden patlama seslerinin geldiği ve dumanların yükseldiği ifade edildi.

Resmi kaynaklar, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

BREAKING: The Israeli occupation army carries out carpet bombings targeting residential structures and public facilities in eastern Rafah, ahead of an imminent invasion of the city. pic.twitter.com/ki0vLchGbe