İsrail'den Refah'ın doğusuna hava saldırısı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediğini belirtti.
Saldırılar nedeniyle bölgeden patlama seslerinin geldiği ve dumanların yükseldiği ifade edildi.
Resmi kaynaklar, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
BREAKING: The Israeli occupation army carries out carpet bombings targeting residential structures and public facilities in eastern Rafah, ahead of an imminent invasion of the city. pic.twitter.com/ki0vLchGbe— Quds News Network (@QudsNen) May 6, 2024
İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.
İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.
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