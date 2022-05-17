İsveç: Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız" dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile İsveç’in başkenti Stockholm’de ortak basın toplantısı düzenleyen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin muhtemel NATO üyeliğine ve Türkiye’nin üyelik konusundaki çekincelerine değindi.
Türkiye ile NATO için temas kurmaya çalıştıklarını ifade eden Andersson, “Türkiye ile ikili diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz ve elbette bu süreçte diğer NATO üyeleriyle de ikili diyaloglarımız olacak. NATO'ya girdikten sonra ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için bir fırsat görüyorum” dedi.
NATO üyeliği konusunda Türkiye’yi ziyaret etmeye hazır olduklarını belirten Andersson, "Türkiye ile temas kurmaya çalışıyoruz. Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız" dedi.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA YARIN NATO ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURACAK
Andersson ve Niinisto, yarın NATO üyeliği için Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı’na birlikte başvuruda bulunacaklarını belirtti.
BİDEN, 19 MAYIS’TA ANDERRSON VE NİİNİSTO’YU BEYAZ SARAY’DA AĞIRLAYACAK
Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 19 Mayıs’ta İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağı ifade edildi. Açıklamada, liderlerin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini, Avrupa'nın güvenliğini, bir dizi küresel meselede yakın ortaklığın güçlendirilmesini ve Ukrayna'ya destek konularını ele alacakları aktarıldı.
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Çarpıcı 'AKP' ayrıntısı: Yalnızca yüzde 4,2