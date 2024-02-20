İtalya Dışişleri Bakanı'ndan III. Dünya Savaşı uyarısı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'yı NATO'ya almanın herkes için tehlikeli olacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:15
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan III. Dünya Savaşı uyarısı
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İttifak içinde Ukrayna'nın üyeliğinin kabul edilmesi yönünde tartışmalar yaşandığına dikkat çeken Tajani, duruma dikkatle yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Tajani, "Dürüst olmak gerekirse, bu herkes için tehlikeli olur. Çünkü Rusya'ya karşı savaşıyorlar ve NATO üyesi olmaları durumunda bu, III. Dünya Savaşı anlamına gelir" diye konuştu.

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Müttefiklerin Ukrayna'nın üyeliğini desteklediğini belirten Tajani, buna karşın NATO'nun bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı yönündeki 5. maddesinin çok net olduğuna dikkat çekti.

İtalyan bakan, mevcut durumda Kiev'le NATO arasında kurulan işbirliğinin Rusya'ya açık bir mesaj gönderdiğini söyledi. Tajani, Kiev'in savaş bitince NATO'ya üye olabileceğini ifade etti.

NATO'yla Ukrayna arasındaki görüşmeler ilk olarak 2008'de gündeme gelmiş, 2014'te Ukrayna'daki iktidar değişiminin ardından Kiev'in ittifakla ilişkisi ciddi biçimde artmıştı.

Ukrayna yönetimi, 2017'de NATO üyeliğini "stratejik hedef" olarak anayasaya eklemiş, 2022 sonbaharındaysa üyelik için resmi başvuruda bulunmuştu.

Kremlin ise Kiev'in NATO'ya üyeliğini bir kırmızı çizgi olarak görüyor. Moskova yönetimi, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal harekatına başlarken öne sürülen gerekçelerden biri de Kiev'in NATO yolunda olmasıydı.

Savaşın ilk aylarında yapılan barış görüşmelerinde Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçerek tarafsızlık statüsünde tampon bir devlet olmasını talep etmişti.

Geçen yıl Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde Ukrayna'nın üyeliği konusu gündeme gelmiş ancak Kiev'in NATO yolunun açılması için bazı prosedürlerden vazgeçilmesi yönündeki öneriler müttefik ülkeler tarafından kabul edilmemişti.

Bu yıl temmuzda Washington'da yapılacak NATO zirvesinin de gündem maddelerinden birinin Ukrayna'nın üyeliği olması bekleniyor. Ancak ABD ve Almanya medyasında yer alan bazı haberlere göre, iki ülke de Moskova'yla topyekün bir çatışma endişesi nedeniyle üyelik yolunun açılmasına sıcak bakmıyor.


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