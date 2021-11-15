Jovenel Moise'e suikastten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'in 7 Temmuz’da suikast sonucu ölümüyle ilgili kırmızı bültenle aranan kişi İstanbul'da yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 23:37
Jovenel Moise'e suikastten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
Abone Ol google-news

 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'e suikast suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ÜRDÜN'E GİDİYORDU

Emniyetten verilen bilgiye göre, Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındığı kaydedildi.

Zanlının, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler