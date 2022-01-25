Kamerun'da stadyum girişinde izdiham: 8 ölü, 50 yaralı
Kamerun’da Afrika Uluslar Kupası maçı öncesinde futbol stadyumunun girişinde meydana gelen izdihamda 8 kişi hayatını kaybederken en az 50 kişi de yaralandı.
Afrika ülkesi Kamerun’un başkenti Yaounde’deki Olembe Stadyumu’nda izdiham yaşandı.
Kamerun Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kamerun ve Komorlar futbol takımları arasındaki Afrika Uluslar Kupası maçı öncesinde stadyum girişinde meydana gelen izdihamda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 2’si ağır en az 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, izdiham nedeniyle 1 bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
“CAN KAYBI SAYISI HAKKINDA GÜVENİLİR BİR BİLGİ BEKLİYORUZ”
Afrika Uluslar Kupası Organizasyon Komitesi Sözcüsü Abel Mbengue, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İzdihama neden olabilecek şekilde ezilme yaşandı. Bu trajik olaydaki can kaybı sayısı hakkında güvenilir bir bilgi bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Öte yandan, Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie sosyal medya hesabında olayda yaralananları hastanede ziyaret ettiği fotoğrafları paylaşarak, "Yaralılara ücretsiz bakım ve en iyi desteği vermek için her şey yapıldı" dedi.
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