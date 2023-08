Kanserden ölen kocasının bebeğini üç yıl sonra doğurdu

Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:32

Güncelleme: 09.08.2023 - 16:32

30 yaşındaki Jason Goodsell, Şubat 2017'de nişanlısıyla birlikte Avustralya seyahatindeyken nişanlısı Sian'a evlilik teklif etti. Evlilik teklifinden birkaç gün sonra Jason'a dördüncü evre bağırsak ve karaciğer kanseri teşhisi kondu.



Çift, teşhisin ardından tedavisine başlanan Jason'un spermlerini dondurma kararı aldı.



Jason'ın, 3 Mayıs 2019'da vefat etmesinden sonra Sian ilk embriyo transferini gerçekleştirerek hemen hamile kaldı.



Sian, şu anda altıncı ayını dolduran ve annesinin ''babasının dişi versiyonu'' olarak tanımladığı Matilda'yı dünyaya getirdi.





Anne Sian, hikayeler anlatarak ve evin her yerinde fotoğraflar bulundurarak vefat eden eşi Jason'ın anısını canlı tutmaya çalışırken, "Tilly (Matilda) her zaman babasını tanıyacak" diyor.



Zor bir doğum süreci geçiren Matilda, doğumun hemen ardından entübe edildi, fakat şu an evinde sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ediyor.



Sancılı doğum süreci ile ilgili konuşan Sian, "Eve dönüyor olmak heyecan verici ve bunaltıcıydı, fakat Jason'ın her adımda onunla birlikte olduğuna ve onu kolladığına inanıyorum" dedi.