'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarının, kocasını öldürdüğünü itiraf ettiği iddia edildi
ABD'de kocasını öldürmekle suçlanan "Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının yazarı Nancy Crampton Brophy'nin, suçunu itiraf ettiği iddia edildi. Savcı Overstreet, Brophy'nin bir hücre arkadaşına yanlışlıkla itirafta bulunduğunu ifade etti.
Oregon eyaletine bağlı Multnomah bölgesindeki savcı Shawn Overstreet, "Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının yazarı 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy'nin, 2 Haziran 2018'de 63 yaşındaki kocası Daniel Brophy'i öldürmekle suçlandığını söyledi.
New York Post'un haberine göre, yazar, silahla önce sırtından vurduğu kocasına, yerdeyken de ateş etti.
Savcı Overstreet, Brophy'nin bir hücre arkadaşına yanlışlıkla itirafta bulunduğunu ifade etti.
'ATEŞ, YAKIN MESAFEDEN GERÇEKLEŞTİ'
Brophy ile hücre arkadaşı arasında geçen konuşmayı mahkemeye taşıyan Overstreet, "Brophy, kollarını açarak hücre arkadaşına 'vurulma anında bu kadar uzaktaydım' dedi" diye konuştu.
Overstreet, Brophy'nin daha sonra kendini düzelttiğini ve ateş etmenin yakın mesafeden gerçekleştiğini söylediğini aktardı.
Brophy'nin hücre arkadaşı Andrea Jacobs, yazarın bu konuşmadan sonra utanmış göründüğünü ve ilişkilerinin "çok garipleştiğini" kaydetti. Yazarın avukatları, iddiaları reddederek Brophy'nin silahlı saldırı sırasında bir kahve dükkanında olduğunu belirtti.
Avukatlar, aralarının iyi olduğunu göstermek amacıyla mahkemeye eşler arasındaki mesajları sundu.
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