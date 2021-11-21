Kolombiya'da polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti
Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.
Yetkililer, operasyondan dönen helikopterin dönüş yolunda Subachoque kasabasında düştüğünü duyurdu.
Düşen helikopterde 2 polis olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 polis de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Dato. Helicóptero de la @PoliciaColombia accidentado en Subachoque, Cundinamarca. Una persona habría fallecido y varios heridos. pic.twitter.com/pTAtfDxzpj— El Expediente (@EIExpedienteCol) November 20, 2021
Savunma Bakanı Diego Molano, kaza nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
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