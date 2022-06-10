Macera filmlerini aratmayan 'Bebek Holly' düğümü çözüldü: 41 yıl önce kaybolmuştu

10 Haziran 2022 Cuma, 10:22

Harold ve Tina Clouse, yeni evli bir çiftken 1980 yılının sonlarında Florida'dan Teksas'a taşınırken ortadan kaybolmuştu. Birkaç ay sonra Houston'daki ormanlık arazide ölü bulunan çiftin 1 yaşındaki bebekleri Holly ise 41 yıl sonra ortaya çıktı.

Hürriyet'ye yer alan habere göre, Oklahoma’da yaşadığı öğrenilen 42 yaşındaki bir kadının çiftin kayıp kızları olduğu, yapılan titiz araştırmalar ve DNA testleri sayesinde ortaya çıktı.

'BEBEK HOLLY' ARTIK 5 ÇOCUKLU BİR KADIN

Eski kayıp ve cinayet vakalarını araştıran bir grup araştırmacı, Holly Marie Clouse'un cinayet kurbanları Tina Gail Linn Clouse ve Harold Dean Clouse Jr.'ın kızı olduğunu anladı.

Tina ve Harold’ın kemiklerinden alınan DNA’ları analiz eden araştırmacılar çiftin Kentucky'deki aile üyelerine ulaşıldı.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton'ın ofisi tarafından dün düzenlenen basın toplantısında cinayete kurban giden çiftin kızları Holly Marie Clouse'un şu anda 42 yaşında olduğunu, Oklahoma'da yaşadığını ve beş çocuğu olduğunu açıkladı.

GERÇEK AİLESİYLE TANIŞTI

Başsavcı gazetecilere verdiği demeçte "Holly biyolojik ebeveynlerinin kimlikleri hakkında bilgilendirildi ve geniş biyolojik ailesiyle temas halinde" dedi. Holly ve biyolojik ailesi bu hafta başlarında ilk kez çevrimiçi olarak bir araya geldi. Başsavcı Yardımcısı Brent Webster ayrıca, Holly'nin Arizona'da bir kiliseye bırakıldığını açıkladı.