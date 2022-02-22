Meksika’da hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı

Meksika’daki bir hapishanede mahkumlar tarafından çıkarılan isyanda 20 polis yaralandı.

AA
22 Şubat 2022 Salı, 09:41
Meksika’da hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı
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Meksika’nın Acapulco şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda 20 polis yaralandı.

Yetkililer pazartesi günü yaptığı açıklamada, Acapulco'daki bir hapishanedeki mahkumların, düzinelerce mahkumun federal bir hapishaneye nakledilmeyi reddetmesi üzerine ayaklandığını ve düzeni sağlamaya çalışırken 20 eyalet polis memurunun yaralandığını söyledi.

İsyan pazar günü, Pasifik sahil beldesi için bir vitrin olması gereken Meksika Açık tenis turnuvasının başlamasından hemen önce meydana geldi.

Yetkililer, yaralanan polislerden bazılarının kemiklerinin kırıldığını ve kafalarından yaralandıklarını belirtti.





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